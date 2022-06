Brann-trener klar for Bayern München

Brann-trener Alexander Straus (46) er klar for Bayern München. Det bekrefter den tyske storklubben på sin hjemmeside. Straus starter i sin nye jobb i midten av juli når Bayern-troppen samles for sesongoppkjøring.

– Jeg kan nesten ikke vente på å begynne som hovedtrener i FC Bayern. Jeg ser virkelig frem til å begynne å trene laget. Som en del av en storklubb som FC Bayern, må målet vårt alltid være å vinne hver turnering vi deltar i. Vi har et lag med veldig, veldig gode spillere, og jeg har den største respekt for jobben som tidligere trener Jens Scheuer og hans stab gjorde her. Jeg vil absolutt ikke snu opp ned på alt, men vil prøve å utvikle laget bit for bit, sier Straus til klubbens hjemmeside.

Bayern München sparket nylig treneren Jens Scheuer etter tre år i jobben. Storklubben har vunnet den tyske kvinneligaen fire ganger, senest i fjor.

Straus forlater Brann på tabelltopp. Bergenserne har vunnet 12 av 14 kamper under Straus denne sesongen. Søndag kom sesongens første tap mot RBK Kvinner.

Straus har tidligere vært trener i Varegg, Nest-Sotra, Strømsgodset (assistent) og flere aldersbestemte landslag. Han tok over Branns kvinnelag i september 2020, og tok gull i Toppserien i 2021.

Olli Harder, sportslig leder i Brann Kvinner, sier klubben ikke har det travelt med å finne en erstatter.

– Å gå til Bayern München er en stor mulighet for Alexander. En god mulighet for ham som det var vanskelig å si nei til. Vi skal bruke sommeren til å vurdere mulighetene våre. Vi har det ikke travelt, og vi skal bli sammen enige om hva som er best for klubben. Om det er en midlertidig- eller en langvarig løsning, får vi se på, sier Harder til TV 2.