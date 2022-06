Kjendisparets to kjæledyr viste ingen tegn til sykdom. Ei uke senere var begge døde

Den siste tiden har bydd på store kontraster i livet til Trine Rein og mannen Lars Monsen.

For midt mellom albumutgivelse og seillas, har paret måttet ta avskjed med to av sine kjæreste kjæledyr.

«Jeg våknet, og oppdaget at den nydelige katten vår, Mons, hadde sovnet stille inn. Han hadde ikke vist noe sykdomstegn, bortsett fra et merkelig anfall dagen før, som kunne minne om et slags epilepsianfall,» forteller Trine i et videoinnlegg på Facebook.

Hun forteller at han etter det de vet ikke har hatt noe lignende tidligere.

Dette var for knappe to uker siden.

Dagen etter avskjeden med Mons skulle Trine Rein legge ut på en ukes seiltur. Med seg på turen hadde hun sin trofaste følgesvenn gjennom 13 år, hunden Joy.

«Det neste som skjer er at min øyesten, min bestevenn, og den mest lojale hunden jeg noen gang har hatt, Joy, begynner å utvikle en halthet, sier hun i videoen.»

Hunden Joy nærmet seg 13 år, og har vært en aktiv sledehund som har imponert i alt fra Femundløpet til Finnmarksløpet.

– Det verste som kunne skje

Underveis på seilturen blir haltingen verre og verre. Trine tok henne med til veterinæren to ganger, uten at de klarte å finne noe mistenkelig.

Joy ble likevel satt på smertestillende, og fikk behandling med laser og massasje. Ingenting hjalp, ifølge Trine.

Da det ikke så ut til å bli bedre, tok hun Joy med til en spesialist. Der fikk Trine den vonde beskjeden.

– Det viste seg å være det verste som kunne skje. Hun hadde fått kreft, forteller hun.

Det var ikke en kurerbar type kreft, og noen dager senere måtte Trine og Lars ta et vanskelig valg.

«Mannen min, Lars, og jeg bestemte oss for å la henne få slippe. Det er den vanskeligste avgjørelsen jeg har tatt på veldig mange år. Jeg har aldri vært nødt til å avlive en hund, spesielt ikke min egen,» sier Trine i Facebook-innlegget.

Av videoen går det fram at det var ei knapp uke mellom de to dødsfallene.

Sammen i sorgen

Til God kveld Norge forteller Trine Rein at det fortsatt er vanskelig å prate om.

– Jeg begynner å få det litt avstand, så nå går det an å snakke om det uten å begynne å grine. Men følelsene ligger fortsatt utenpå, og sorgen er utvilsomt kjærlighetens pris, sier hun.

Trine Rein forteller at kontrastene i livet er til å ta og føle på for tiden. I helgen deltok hun på Færderseillasen, noe hun beskriver som en «helt rå» opplevelse. Og så ble hun møtt av en tomhet da hun kom hjem.

– Jeg har hatt en fantastisk helg med masse adrenalin, og så kommer jeg hjem og så er de ikke her. Da slår sorgen som en slegge, sier hun.

Hun forteller at hun fortsatt sørger, og at hun ser hunden på netthinnen til stadighet. Hun sier at hun fortsatt hører skrittene hennes, bjeffene, ser henne på plassene hun brukte å ligge.

For Trine er det altfor tidlig å tenke på å skaffe seg nye følgesvenner.

– Det er for tidlig. Det er ingen som kan ta plassen til verken Mons eller Joy. Foreløpig lever jeg med tyngende følelsen i hjertet. Det er tungt, men de har fortjent å få den plassen, sier hun.

Hun og mannen Lars Monsen var begge veldig knyttet til de to firbeinte.

– Han var veldig knyttet til både Mons og Joy. Så han tok det naturlig nok skikkelig tungt, han også. Vi hadde noen dager der vi bare var hjemme, sammen. Jeg tror han var litt bekymret for meg med tanke på Joy. Båndet jeg hadde til henne var spesielt, og noe han ikke hadde sett før, sier hun.

Må holde fokus

Trine forteller at det har vært godt å kunne være aktiv på jobbfronten samtidig. For parallelt med at alt dette rammer paret på privaten, gir Trine ut albumet «Alive».

– Dagen etter å ha tatt farvel med Joy, fullstendig knust, hadde jeg øving med bandet mitt. Fint å få tankene over på noe annet, sier hun i videoen på Facebook.

Albumet ble laget i 2019, men ble forsinket som følge av pandemien.

– Det kjennes som en milepæl å endelig få gitt det ut, sier hun til God kveld Norge.

Å ha fokus på musikken blir viktig for artisten den kommende tiden.

– Det handler om å ikke la seg synke ned og elte sin sorg. Den skal absolutt få plass, men det er viktig å leve videre. Ingen som forlater oss vil at vi skal stoppe opp, sier hun.