Journalist legger seg flat etter beskyldninger om kjendispress

Den australske avisen Sydney Morning Herald har fjernet en spalte om forholdet til skuespilleren Rebel Wilson (42).

Nå beklager også journalisten Andrew Hornery, og innrømmer at han gjorde feil i sin tilnærming til artikkelen.

Fikk kraftig kritikk

Forrige uke delte Wilson et bilde av seg selv og sin nye kjæreste, og skrev: «Jeg trodde jeg lette etter en Disney-prins, men kanskje det jeg trengte hele denne tiden var en Disney-prinsesse».

Dagen etter, skrev spaltisten Hornery i den australske avisen, at de visste om forholdet før det ble offentlig, og at han hadde gitt henne en frist på to dager på å kommentere opplysningene.

Dette førte til kraftig kritikk i sosiale medier og hos LGBTQ-miljøet, som sa at det var uakseptabelt å presse folk på denne måten.

Innrømmer at han gjorde feil

Avisen nektet først for å ha presset skuespilleren, og sa at de bare hadde stilt spørsmål om dette. I en ny spalte, Mandag, innrømmer nå journalisten at han gjorde en feil, og at han har lært.

– Det er ikke Heralds jobb å gå ut med dette, og det er ikke det vi er satt til å gjøre. Jeg forstår hvorfor e-posten min ble sett på som en trussel. Utformingen av den var feil, skriver han og fortsetter:

KRITISK: Kritikken har haglet etter at en australsk avis ble anklaget for å ha presset Rebel Wilson til å gå ut med at hun er i forhold med en kvinne. Foto: Chris Pizzello

– Som en homofil mann er jeg klar over hvor vondt diskriminering er, skriver han videre.

Hornery skriver også at han ikke ønsker å påføre andre den smerten.

– Jeg beklager

I den opprinnelige spalten hevdet journalisten også at skuespilleren valgte å dele innlegget om forholdet fordi avisen hadde tatt kontakt med henne.

– Jeg tok feil. Jeg lot skuffelsen min kaste en skygge over artikkelen. Det var ikke rettferdig, og jeg beklager, skriver han i den nye spalten.

Avisens redaktør, Bevan Shields, ble også kritisert etter at han gikk ut og avviste at avisen hadde presset Wilson på noen som helst måte, og sa at avisen da ikke hadde tatt en beslutning om artikkelen skulle publiseres eller ikke.

– Som andre medier gjør hver dag, så stilte vi spørsmål, og som standard praksis, inkluderte vi en svarfrist, skrev han. Dette utløste også ytterlige sinne i sosiale medier.

MASSIV STØTTE: Rebel Wilson takker for støtten hun har mottatt i et innlegg på Twitter. Foto: Skjermdump.

– Var en veldig vanskelig situasjon

– Et dristig trekk for å skrive et redaktørnotat som hevder at avisen ikke prøvde å «oute» Rebel Wilson etter at den aktuelle spaltisten allerede har skrevet ikke én, men to spalter som i detaljer beskriver hans forsøk på å «oute» Rebel Wilson, skriver en Twitter-bruker.

I et innlegg på Twitter har Wilson selv gått ut og takket for støtten hun har fått i sosiale medier, og skriver at det har vært tøft.

– Takk for kommentarene deres. Det var en veldig vanskelig situasjon, men jeg prøver å håndtere den med ynde, skriver hun i innlegget.