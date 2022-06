Mandag ble to gigantavtaler i internasjonal fotball så å si bekreftet.

Først avslørte Benfica at de har inngått en avtale med Liverpool om en overgang for Darwin Núñez (22). Kjøpssummen kan til slutt stige til 100 millioner euro.

– Liverpool får en av verdens mest lovende spisser. Han har det meste: Nese for mål, teknikk og god fysikk. Det kan bli kjempebra. Jeg forstår at Liverpool har lyst på ham, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om den nyervervede angrepsspilleren.

Liverpool har i skrivende stund til gode å bekrefte overgangen selv.

Like før lunsjtid kom omsider den endelige bekreftelsen på at Erling Braut Haaland blir Manchester City-spiller de neste fem sesongene, etter to og en halv sesong i den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Ifølge TV 2s opplysninger betaler Manchester City 60 millioner euro for jærbuen. Omlag 600 millioner norske kroner.

– En «missing link» i Peps puslespill. En nier som hentes til verdens beste klubb. Som nordmann er det noe å klype seg i armen over, sier TV 2 kommentator Endre Olav Osnes.

Sikker på suksess

Men hvem kommer til å lykkes best i sin debutsesong i Premier League?

Ett år eldre Núñez kommer fra en braksesong i Portugal, hvor han har scoret 34 mål på 41 kamper for Benfica, deriblant denne scoringen borte mot Liverpool på Anfield:

Haaland satte på sin side ballen 29 ganger i nettet på 30 kamper for Borussia Dortmund forrige sesong.

TV 2s eksperter har god tro på uruguayansk suksess på Merseyside.

– Núñez er det beste svaret Liverpool kunne gitt på signeringen av Haaland til City, sier Stamsø-Møller.

– Han har formatet, det dyriske instinktet og ærgjerrigheten. I tillegg er han ganske raffinert med ball. En perfekt Liverpool-signering, mener Osnes.

Foretrekker Haaland

Begge ekspertene mener imidlertid at nordmannen er et lite hestehode foran.

– Haaland har prestert over lengre tid og er om mulig enda råere. Samtidig har Núñez spilt bra og herjet med Barca i Champions League, bemerker Osnes.

– Jeg klarer ikke å skille de veldig. Haaland har vist litt mer. Et tryggere kort, tror jeg. Veldig ofte funker det å hente spillere fra portugisisk fotball, sier Stamsø-Møller.

– Overgangen fra tysk til engelsk fotball bruker heller ikke å være veldig stor. Jeg har troa på begge, og blir overrasket hvis begge ikke scorer over 20 mål i løpet av sesongen, fortsetter han.

På en pressekonferanse mandag ble Tottenham-stjernen Harry Kane spurt om signeringene vil gjøre toppscorerkampen tøffere.

– Hver sesong jeg har spilt har det vært en tøff kamp. Det blir ikke noe annerledes. Du forventer at de beste spissene vil spille i Premier League. Med de to signeringene vil det være tilfellet. Så jeg tror det hjelper meg som spiller å ha konkurranse. Det driver meg til å forbedre meg og bli bedre, sa stjernespissen.

