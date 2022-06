Flere nordmenn kjemper om Tour de France-billett

Fredag 1.juli begynner årets Tour de France i København.

Lagene blir tradisjonelt ikke offentliggjort før tidligst en uke før start, men allerede nå virker det klart at Norge kommer til å ha tre-fire representanter på startstreken i Danmark - såfremt ikke noe dramatisk skulle skje de neste ti dagene.

Flere er imidlertid usikre på om de får TdF-billett eller fri i juli.

Kristoff, Stake Laengen og Leknessund

Det sikreste norske kortet er Alexander Kristoff.

34-åringen har hele sesongen vært en del av Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux sine Tour de France-planer, formen er til stede, og laget har ingen planer om å ta med en rivaliserende spurter til Frankrike.

Kristoff var ikke til stede i Touren i fjor, men vil etter alle solemerker sykle sin niende Tour denne sommeren.

Vegard Stake Laengen er ventet å få en plass på Tour-laget til UAE-Team Emirates, laget som har dobbeltvinner Tadej Pogacar i rekkene.

– Jeg er på treningsleir med laget i Livigno nå og blir her frem til Tour of Slovenia (15.-19.juni). Går alt etter planen, så venter Touren etter Slovenia, sier nordmannen til TV 2.

Askerbøringen har vært med på begge Pogacars Tour-triumfer og har totalt syklet rittet fire ganger.

Som TV 2 omtalte forrige uke, vil Andreas Leknessund også bli å se på start om ikke noe uventet skulle skje i det pågående Sveits rundt.

23-åringen gjør unna de siste forberedelsene i det ukeslange rittet i Sveits, hvor han imponerte stort tirsdag ved å ta sin første proffseier. Med mindre sykdom, fall eller lignende skulle inntreffe, vil Tromsø-gutten få sin Tour-debut denne sommeren for Team DSM.

Boasson-Hagen på rekordjakt: – Får se om jeg blir tatt ut

Edvald Boasson-Hagen har vært fast inventar i Touren i en årrekke.

Stiller han til start i sommer, vil han bli den nordmannen som har syklet Touren flest ganger. Thor Hushovd og Boasson-Hagen står begge med 11 deltakelser så langt.

35-åringen viste prov på form med tre topp syv-plasseringer i Critérium du Dauphiné forrige uke, men har langt fra hatt sin beste sesong.

– Touren er i planene mine, så får vi se om jeg blir tatt ut. Det blir tatt en avgjørelse etter Sveits rundt på hvilket lag vi sender til Tour de France. Tilbakemeldingen etter Dauphiné var at de synes jeg kjørte bra, men at de må se an om de skal gå for bakkeryttere eller den typen som jeg er, sier han, og fortsetter:

– Laget funderer sikkert på om de skal gå for bakkeryttere eller mer den type ryttere som Anthony Turgis og Peter Sagan er. Jeg tror nok det blir litt delt. Turgis har kjørt veldig bra og er nok sikker på en plass. Det samme er Sagan; all den tid han heter Peter Sagan. Jeg har ikke kjørt så bra tidligere i år og har nok ikke fortjent en plass ut fra det jeg leverte da. Så det er greit at de er usikker på meg. Men målet er at jeg skal være med.

– Hva sier magefølelsen?

– Jeg føler at jeg presterte bra nok nå til å fortjene å være med.

Team TotalEnergies-rytteren hadde ingen stor Tour i fjor og måtte dra hjem etter ikke å ha rukket tidsfristen på den svært krevende 15. etappen til Andorra.

– Formen er bedre nå enn den var i fjor, så det er i hvert fall positivt, sier han.

– Hva kan du få til hvis du blir tatt ut?

– Det kommer an på rollen jeg blir satt til. Turgis har kjørt veldig bra, så det blir nok mye det å hjelpe han og Sagan. I tillegg håper jeg å kunne være med i brudd på noen etapper. Vi er et lag som ofte går for de mulighetene, noe som fungerte veldig bra under Dauphiné.

Grøndahl Jansen usikker - Hagen tviler

Amund Grøndahl Jansen har syklet Touren de siste fire årene, men også han fikk det tungt i fjor og måtte stå av før etappe 16.

Da slet han med en ryggskade etter en velt, og helsen har ikke bare spilt på lag så langt i år heller.

– Jeg skal sykle NM, og så får vi se. Jeg tror ikke Tour-uttaket er gjort, men jeg har ikke hatt noen kjempesesong så langt. Så jeg kan nok ikke forvente noe uttak på årets meritter, sier 28-åringen.

Team BikeExchange-Jayco-rytteren fullførte nylig Critérium du Dauphiné, men har ikke notert seg for noen toppresultater så langt i 2022. 28-åringen har imidlertid en viktig rolle å spille i opptrekket til lagets stjernespurter Dylan Groenewegen, noe som kan styrke Grøndahl Jansens Tour-sjanser.

Carl Fredrik Hagen hadde et håp om å bli tatt ut i Israel-Premier Tech-troppen, men koronasykdom etter Tour of Norway har sannsynligvis spolert de mulighetene.

– Det går fremover nå, men COVID-19 nå var jo ikke særlig bra timing. Jeg tror jeg slapp ganske billig unna, men jeg kjørte hele Tour of Norway med det i kroppen. Jeg vet ikke med Touren nå, men realistisk så blir det nok ikke. Men det kan jo skje ting, sier han.

Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost) opplyser til TV 2 at Touren ikke står på programmet etter at våren ble ødelagt av en velt i Liège-Bastogne-Liège. Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), Tobias Foss (Jumbo-Visma) og Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM) sykler også for lag som skal til Touren, men ingen av de er, av ulike årsaker, aktuelle for Tour de France denne sesongen.