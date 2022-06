Russland angriper evakueringsrute i Sievjerodonetsk

To av tre broer som forbinder Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk over Siverskyj Donets-elva, er ødelagt. Russland skyter mot dem, sier lokale myndigheter.

Dermed er det bare én bro igjen som kan fungere som en fluktrute for sivile. Ifølge guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk-regionen bombarderer nå russerne den tredje og siste broen også.

– Hvis den broen kollapser etter det nye bombardementet, er byen virkelig stengt for omverdenen. Da er det ingen mulighet for å forlate Sievjerodonetsk med kjøretøy, sier Hajdaj.

Minner om Mariupol

Sievjerodonetsk og Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fortsatt er på ukrainske hender.

– I løpet av de neste to dagene vil de trolig sette inn alle reserver for å innta byen, tror Hajdaj.

RUINER: Deler av Sievjerodonetsk er lagt i ruiner, og det harde kampene fortsetter. Foto: Oleksandr Ratushniak / AP / NTB

Det pågår gatekamper, men ifølge ukrainske Interfax har Russland nå tatt kontroll over sentrum av byen. Ukrainerne har fortsatt kontroll over den kjemiske fabrikken Azot og industriområdet.

Det er rundt 500 sivile som er i dekning inne hos Azot, ifølge guvernør Serhiy Gaidai.

Han sier det pågår kraftig skyting mot anlegget, melder Reuters.

Ifølge guvernøren kontrollerer Russland rundt 70 prosent av Sievjerodonetsk.

Situasjonen i byen minne om den i Mariupol, hvor noen få ukrainske soldater og flere hundre sivile i lang tid oppholdt seg i stålverket der, før man til slutt måtte gi opp.

– Dekket av blod

– Det kjempes om hver meter, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin nattlige tale til folket.

Han sier Russland har satt dårlig trente styrker inn i kampene og bruker unge menn som kanonføde.

ØDELAGT: En idrettsarena er lagt i ruiner i Sievjerodonetsk. Bildet er fra torsdag forrige uke. Foto: Reuters / NTB

Forsvarssjef Valerij Zaluzjnij sier det russiske artilleriet som er samlet i regionen, gir russerne en enorm fordel.

– Tross dette, fortsetter vi å holde våre stillinger. Hver meter av jorden der er dekket av blod, ikke bare vårt, men også okkupantenes, sier forsvarssjefen.

– Situasjonen nå er at det pågår gatekamper, bekrefter forsvarsminister Oleksij Raznikovs rådgiver Juri Sak overfor Deutsche Welle.

– De ukrainske styrkene går til og med til motangrep enkelte steder, legger han til.

Sak mener at dette kunne ha blitt gjort mer effektivt dersom Ukraina mottok flere våpen raskere. Ukraina venter på våpensystemer fra både USA og Storbritannia.

– Ukraina trenger rundt 100 slike systemer for å kunne slå tilbake effektivt og frigjøre landet vårt, sier rådgiveren.

Advarer mot miljøkatastrofe

Deler av Sievjerodonetsk er lagt i ruiner, og de russiske styrkene har altså erobret det meste av byen.

BOMBET: En sønderbombet boligblokk i Bakhmut i Øst-Ukraina fotografert 28. mai. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

– Situasjonen er veldig, veldig vanskelig når det gjelder den humanitære krisen, men ukrainske styrker kontrollerer fremdeles den industrielle delen av Sievjerodonetsk, sier Sak.

Lederen for de russiskstøttede separatistene i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, hevder på sin side at det er ukrainske styrker som beskyter Sievjerodonetsk fra fabrikken.

Han sier de russiske styrkene ikke presser aggressivt på «fordi det er et kjemisk anlegg» og advarer samtidig mot risikoen for en miljøkatastrofe.

UK: Krevende og viktig

Ifølge britisk etterretning vil de militære operasjonene over elven trolig være en av de viktigste faktorene for den videre utviklingen av krigen.

For å oppnå suksess i den pågående operative fasen må Russland enten fullføre ambisiøse flankemanøvre eller gjennomføre angrep over elven, heter det i den daglige rapporten fra Storbritannias militære etterretningstjeneste.

Britene minner om at ukrainerne ofte har klart å ødelegge broer når de trekker seg tilbake, mens Russland har slitt med den krevende samordningen som er nødvendig for større elvekryssinger under ild.