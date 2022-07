Kjemper for å unngå SAS-streik: – Det er bevegelse

Etter flere dager med intens mekling, kan svaret på om det blir storstreik komme natt til lørdag.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland opplyser til TV 2 sent fredag kveld at det er bevegelse.

– Det har vært bevegelse, men det må en totalitet på plass som ikke er på plass enda, sier Ruland.

– Intensiv møtevirksomhet

Partene hadde opprinnelig frist onsdag, men utsatte fristen i tre dager. Til tross for at fristen er fredag kveld, bekrefter Riksmekleren at de ser på om meklingen fortsetter forbi fristen.

– Det har vært intensiv møtevirksomhet i hele dag, og det vil pågå i de kommende timene. Vi har ingen avklaring per nå, sier Ruland.

Det er altså uklart om det blir en løsning på konflikten, eller ikke.

– Ikke tradisjon for å sitte overtid



På spørsmål om hvor vidt Riksmekleren er optimistisk, svarer Ruland:

– En mekler er alltid optimist, og håper på en løsning, sier han, og understreker at de jobber for å nå tidsfristen.



Én detalj om deltakerne i meklingen, peker seg ut når det nærmer seg frist:

– Det er ikke tradisjon i Sverige og Danmark å sitte overtid, sier Ruland.