Jennifer Hudson får prestisjetung utmerkelse

Etter å ha vunnet en Tony-pris for å ha produsert Broadway-showet «A Strange Loop», føyer nå sanger og skuespiller Jennifer Hudson (40) seg inn i rekken som en av få som har status som en EGOT-vinner.

Det skriver flere utenlandske medier, deriblant The New York Times.

Eksklusiv tittel

For å få status som EGOT-vinner, må man ha vunnet minst en pris i den amerikanske underholdningsbransjens største prisutdelinger: Emmy, Grammy, Oscar og Tony, derav forkortelsen EGOT.

TONY: «A Strange Loop» vant Tony-pris for beste musikal. Foto: Jemal Countess

Fra før av er det kun 16 andre kjendiser som har status som EGOT-vinnerere, blant annet, skuespiller Audrey Hepburn, pianist Alan Menken, komponist Andrew Lloyd Webber og skuespiller Whoopi Goldberg.

Beste musikal

Hudson fikk den prestisjetunge tittelen på søndag, etter at hun vant en Tony-pris for «A Strange Loop» i kategorien beste musikal.

I 2017 vant sangeren og skuespilleren en Oscar for sin rolle i «Dreamgirls», og i 2009 vant hun en Grammy for sin opptreden i «The Color Purple» og en Emmy for animasjonsserien «Baby Yaga».