Haaland bekreftet klar for Manchester City

Det bekrefter Manchester City selv på sine nettsider.

– En stor dag for meg og familien min, sier Haaland selv til klubbens hjemmesider.

– Det er mange verdensklassespillere i dette laget, og Pep er en av de største managerne gjennom all tid. Jeg mener jeg er på riktig sted for å oppfylle mine ambisjoner.

Haaland har signert en femårskontrakt med City - frem til sommeren 2027.

– Jeg har vært City-fan hele livet mitt. Jeg vet mye om klubben. Jeg har alltid sett på City-kamper, og har elsket det de siste sesongene, fortsetter Haaland.

LYSEBLÅ: Erling Braut Haaland er offisielt klar for Manchester City. Foto: Manchester City

Pappa Alfie Haaland signerte for Manchester City fra Leeds United for 2,5 millioner pund 12. juni 2000. 22 år senere er altså sønnen klar for de lyseblå fra Manchester.

Lagkamerat på landslaget, Jens Petter Hauge, er klar på at Manchester-City har sikret seg en juvel.

– Vi vet alle hva han kan gjøre og hvilke kvaliteter han har. Det blir utrolig spennende å følge med, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå kjempebra, sier han til TV 2 dagen etter 3-2-seieren over Sverige.

City-direktør: – Erling har alt

Manchester City er selvsagt meget fornøyd med å ha sikret seg den ettertraktede nordmannen:

– Erling har alt vi ser etter i en spiss. Vi føler oss sikre på at han vil blomstre, sier Txiki Begiristain, fotballdirektør i klubben.

– Det er en veldig spennende signering for klubben, og jeg er sikker på at fansen vil nyte å se Erling spille i en Manchester City-drakt.

Allerede 10. mai ble det klart at jærbuen ville fortsette karrieren sin i den blå delen av Manchester, med forbehold om at de personlige betingelse ville gå i orden.

TV 2 kunne da erfare at Haaland kjøpes ut for 60 millioner euro fra den tyske storklubben.

Nå er altså de siste formalitetene i boks.

21-åringen slutter seg dermed til klubben pappa Alfie spilte i fra 2000 til 2003.

– Sammen med Mbappé er dette verdens mest ettertraktede spiller. Når vi ser hva enkeltspillere har utrettet de siste 15 årene, som Cristiano Ronaldo i Real Madrid og Lionel Messi i Barcelona... Alle lag blir bedre trent og bedre organisert, sier TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker like etter at stjerneovergangen ble bekreftet.

– Det skal i prinsippet bli vanskeligere og vanskeligere å være individualist. Likevel ser vi at enkeltspillerne er de avgjørende aktørene sesong etter sesong. Når du får Braut Haaland, som scorer mål hver gang han entrer en fotballbane, er lett å se for seg at det blir ti år med enorm suksess for dette Manchester City-laget, sier Alsaker.

– Overgangen gir vanvittig gjenklang på kontinentet. Siden Mbappé til Real Madrid ikke ble noe av, er dette sommerens overgang, slår TV 2 kommentator Endre Olav Osnes fast.

Etter å ha scoret 29 mål på 27 kamper for RB Salzburg, meldte Haaland overgang til Dortmund i januar 2020. I den tyske storklubben endte han med 86 fulltreffere på 89 kamper i alle turneringer.