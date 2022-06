Sara og Ibrahim vant Sommerhytta – dette skal de gjøre med premien

I ti uker har fire unge kjærestepar konkurrert om å vinne hytta de selv har pusset opp på Nes Strandhager på Hadeland.

Parene hadde minimalt med erfaring før de ble med på det populære TV 2-programmet Sommerhytta. I løpet av ukene har de fått kjenne på både frustrasjon og mestringsfølelse.

Det er likevel kun ett av parene som kan smykke seg med sin egen hytte langs Glomma. I finalen var det lenge jevnt mellom Lina Langerud Heikkilä (31) og Eldan Naftaly Nysveen (33), og Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30).

JEVNT: Før finalen hadde Lise og Lars, og Lina og Eldan tre gullhammere hver, Daria og Marius en, mens Sara og Ibrahim stod med fire. Foto: TV 2

Da dommerne skulle dele ut sine hammere, fikk Lina og Eldan gullhammere av snekkerekspert Lars Fossum og hageekspert Finn Schjøll. Interiørekspert Aina Sollie Steen ga sin hammer til Sara og Ibrahim.

Da den siste og avgjørende gullhammeren fra hyttenaboene skulle deles ut, var det Sara og Ibrahim som stakk av med seieren.

Se hva Sara og Ibrahim tenker om å vinne Sommerhytta i videoen øverst i saken.

VINNERE: Sara Meyer Boudaya og Ibrahim Manhin vant årets sesong av Sommerhytta. Foto: TV 2

Ikke forventet

Når TV 2 snakket med vinnerparet, kort tid etter finalen ble spilt inn i fjor sommer, var de lykkelige over å ha dratt i land seieren etter ti uker med hardt arbeid.

– Det er vanvittig. Uvirkelig. Det er surrealistisk, utbryter de.

– Jeg har ikke ord. Det er den største gaven vi kan få. Vi har jobbet så hardt for det, så vi er takknemlig for at det lønte seg, sier Sara.

EGEN HYTTE: Det betyr mye for Sara Meyer Boudaya og Ibrahim Mahnin å vinne hytta de selv har pusset opp. Foto: TV 2

I finaleuka kjempet parene om viktige gullhammere, inn mot den store finalen. At det skulle resultere i seier var verken Sara eller Ibrahim forberedt på.

– Vi forventet ikke å vinne i det hele tatt. Vi har ligget under hele veien. Det har vært så hard konkurranse, og vi har pushet oss selv hele veien på grunn av konkurrentene. De er fantastiske. Jeg har kost meg så mye. Det har vært helt nydelig å dele dette med dem – og ikke minst deg, sier Sara, med et godt grep rundt ektemannen.

Hytteplaner

Fra start har ønsket om hytte vært sterkt hos ekteparet. Nå går endelig drømmen i oppfyllelse.

– Det å ha muligheten til å komme seg bort fra byen, trekke seg litt tilbake, og ha et sted hvor man kan invitere familie og venner og ha det hyggelig. Det betyr mye, sier Ibrahim når TV 2 ringte paret kort tid før finalen ble vist på skjermen.

OVERRASKET: Vinnerparet ble tydelig overrasket, da programleder Guri Solberg avslørte resultatet. Foto: TV 2

Og planen for hytta er klar:

– Vi har tenkt til å beholde den. Det er det vi ser frem til nå, og endelig ta den i bruk. Nå har vi ventet et helt år. Det har vært uproblematisk å vente, men det skal bli deilig å få nøkkelen, og stikke opp dit, forteller Ibrahim.

TAS I BRUK: Paret ser frem til å endelig kunne ta i bruk hytta de vant for omtrent ett år siden. Foto: TV 2

I og med paret ikke har kunnet bruke hytta siden innspillingen foregikk i fjor sommer, er de forberedt på vedlikeholdsarbeid, når de endelig kan vende tilbake til fristedet sitt. Ibrahim ser ikke bort ifra at sommerferien blir tilbragt langs vakre Glomma.

– Det blir vel på hytta. Det er så rart å si. Vi har vunnet en hytte! Jeg tror ikke det har gått helt opp for oss enda, faktisk. Man kjenner jo på at det kribler litt i magen. Vi har faktisk vunnet, sier han og humrer.

Nære

Lina og Eldan var nære på å stikke av med seieren. De lå likt med Sara og Ibrahim, da den siste og avgjørende gullhammeren ble delt ut. Da TV 2 besøkte paret hjemme på Gjesåsen, nord for Flisa, innrømmer de at det føltes sårt da seieren glapp.

– Jeg synes helt ærlig det er sårt. Det går ikke på at jeg ikke unner noen av de andre hytta, for jeg unner alle deltakerne hytte. Jeg skulle ønske vi fikk en hytte hver. Det er sårt, for vi ga alt og ble så stolte og fornøyde over sluttresultatet. Da er det litt vondt, sier Lina.

ANDREPLASS: Lina Langerud Heikkilä og Eldan Naftaly Nysveen var nære å vinne Sommerhytta. Foto: TV 2

Da de innså at seieren glapp, gikk lufta ut ballongen for dem.

– Det føltes som vi ble påkjørt av en buss. Man stod der på finalen, og at ble revet vekk fra deg. Vi satset på homerun, men det ble ikke slik, sier paret.

Underveis på Sommerhytta turte paret aldri si høyt til hverandre at hyttedrømmen kanskje kunne gå i oppfyllelse.

– Selvsagt håpet vi, for det hadde jo gått så bra, og vi følte vi hadde levert et sterkt sluttresultat. Men vi sa aldri oss to imellom at dette kunne gå veien, for det turte vi ikke, forteller Lina.

Da dommer Finn Schjøll (74) skulle dele ut finales første gullhammer, ble paret veldig glad for at han valgte dem.

– Vi ble veldige glade da Finn kom til oss. Da fikk vi håpet at det kanskje kunne gå veien. Vi hadde virkelig jobbet på, og var så takknemlige for at han så jobben vi hadde lagt ned. At han kom til oss tar vi som et kjempekompliment, sier Lina.

EKSTRA GLAD: Paret ble overrasket da dommer Finn Schjøll ga sin gullhammer til dem. Foto: TV 2

Selv om paret er strålende fornøyd med hytta de har pusset opp, må hyttedrømmen avvente litt til.

– Det ble drømmehytta vår. Dessverre fikk vi den ikke, så da må vi ty til sparing. Nå kan vi jo snekre, så det er jo greit, sier Eldan og humrer.

TO HAMMERE: Lars Fossum og Finn Schjøll ga sine hammere til paret i finalen. Foto: TV 2

– Følte vi hadde en sjanse

Vinnersjansene til Lise Sakariassen (29) og Lars Dyve Jørgensen (29) røk da det gjenstod tre hammere som skulle deles ut. Når TV 2 snakket med paret, kort tid etter finalen var overstått, kjente de på en skuffelse.

– Jeg kjente jeg ble veldig skuffet da vi ikke vant. Det var helt åpent i finalen, og vi hadde jo håpet hele tiden. Da vi ikke hadde sjans, kjente jeg på en stor skuffelse, sier Lars, noe samboeren Lise sier seg enig i.

Når TV 2 ringer Lise, kort tid før finalen ble vist på skjermen, tenker hun tilbake på finaledagen som nervepirrende.

– Det kunne jo gå alle veier. Det var spennende til siste slutt. Selvsagt var det skuffende å ikke vinne. Man blir jo lei seg, men vi visste at det bare var ett par som vant. Vi følte vi hadde en sjanse, sier hun.

Dommerne delte ut hver sin gullhammer til det paret som imponerte dem mest. Lise og Lars fikk ingen av dem.

– Jeg husker vi ble lei oss for at vi ikke fikk noen hammere fra dommerne. Jeg trodde vi hadde en sjanse på alle, sier hun.

LEI SEG: Lise Sakariassen og Lars Jørgensen ble skuffet da de innså at seieren glapp. Foto: TV 2

Selv om paret gjerne skulle vunnet hytta selv, unner de Sara og Ibrahim seieren.

– Jeg hadde blitt glad på alles vegne. Alle hadde fortjent det, for de er så flinke. Det var hard konkurranse hver uke. Jeg ble overrasket over hvor flinke alle var. De pushet oss til å gi mer. Vi har storkost oss, sier hun.

I løpet av ti uker på Nes Strandhager er paret strålende fornøyd med hvordan hytta ble til slutt. Å kjøpe den er derimot ikke aktuelt.

– Vi har ikke råd til å kjøpe den, men vi kunne tenkt oss å kjøpe en billig hytte et annet sted, og pusse den opp, sier Lise.

– Så får vi håpe at det er noen morsomme folk som vil flytte inn her, som liker alle de artige løsningene våre – og tar vare på hagen, skyter Lars inn.

– Dritkjipt

Med kun én gullhammer ble det raskt klart at vinnersjansene røk for Daria Klovholt (26) og Marius Sætre Holst (27). Til TV 2 forteller paret at de var innstilt på tap da finaleuka gikk i gang.

– Vi innstilte oss på det den siste uka – at det så ut som det ble stang ut. Jeg synes ikke nødvendigvis at hytta vår representerer en fjerdeplass, men vi er fornøyd med hvordan den ble, sier Marius når TV 2 møtte paret kort tid etter finalen i fjor.

FORNØYD: Marius Sætre Holst og Daria Klovholt innså raskt at de ikke kom til å vinne Sommerhytta. Foto: TV 2

Når TV 2 ringte paret før finalen ble sendt på TV, beskriver de finalen som en fin dag, tross resultatet.

– Selvfølgelig er det dritkjipt at vi ikke følte vi var med i konkurransen en gang, men den irritasjonen jobbet vi oss gjennom i løpet av ukene, heller enn å stå å dvele ved det på finaledagen, sier Daria.

Tok til tårene

I løpet av ukene på Nes Strandhager har de fire deltakerparene fått nære relasjoner til hverandre. Da programleder Guri Solberg (45) avslørte vinnerne, klarte ikke Daria holde tilbake tårene.

– Jeg gråt når Sara og Ibrahim vant. Jeg ble så glad på deres vegne. Det hadde jeg sikkert gjort uansett hvem som vant, men jeg følte gleden deres. Jeg er skikkelig glad på deres vegne. Jeg ble helt rørt. Jeg unner de det så vanvittig, forteller hun.

– Sara og Ibrahim er to fantastiske mennesker som vi har blitt kjempeglad i. At de vant, gjør oss ingenting. De kom kanskje inn som litt underdogs, og til slutt lærte de så mye, sier Marius.

Selv om det ikke ble seier og hytte på paret, lever hyttedrømmen i beste velgående.

– Vi har ikke penger på konto som representerer en hytte. Kanskje en gang senere. Vi håper absolutt at hyttedrømmen går i oppfyllelse en gang i livet, sier paret.

Se hele sesongen av Sommerhytta på TV 2 Play når du vil.