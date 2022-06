Kjendisadvokat vil tilstå underslag

I et svar til retten i California i USA sier Michael Avenatti (51) at han vil tilstå flere underslag, skriver Reuters.

Kjendisadvokaten forteller at han ikke har blitt enig med aktoratet om en avtale, tross forhandlinger om dette, men at han uansett vil tilstå.

Ifølge tiltalen har Avenatti ved flere tilfeller stjålet penger fra sine egne klienter etter at de har blitt tilkjent erstatninger. Avenatti skal ha fått pengene inn på en konto han selv kontrollerte og deretter ha løyet om hvor mye penger klientene hadde krav på.

Advokaten ble internasjonalt kjent da han representerte Stormy Daniels i søksmålene hennes mot tidligere president Donald Trump.

Daniels fikk like før presidentvalget i 2016 utbetalt 130.000 dollar av Trumps tidligere advokat Michael Cohen i bytte mot å ikke uttale seg om Trumps utenomekteskapelige affære med pornostjernen.

Avenatti er tidligere domfelt to ganger og sitter allerede i fengsel.

Han ble dømt til fem års fengsel i februar, etter at han ble kjent skyldig i svindel og identitetstyveri for å ha underslått nærmere 300.000 dollar i bokinntekter som Stormy Daniels skulle ha. Han ble også kjent skyldig i å forsøke å utpresse Nike for opp mot 25 millioner dollar.