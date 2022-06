Brutal video går verden rundt: – Kvinner oppfattes som mindre verdt

Overvåkningsbilder fra hendelsen som inntraff fredag 10. juni på en restaurant i Tangshan, nord i Kina, går nå viralt.

Se overvåkingsvideo nede i saken

De viser hvordan en mann blir upassende og pågående i sitt forsøk på å sjekke opp en kvinne i de tidlige morgentimer, og går fullstendig fra sans og samling når hun avviser ham.

For hennes enkle og tydelige nei, blir møtt med kraftige slag og spark. Hun slepes ut på gaten etter håret, og blir slått bevisstløs. Ikke bare rammer volden henne, men også hennes tre venninner.

Ingen kommer de fire kvinnene til unnsetning. De øvrige mennene i restauranten stormer til, men det er for å bidra til fysisk avstraffelse for at en kvinne har talt en mann imot. Andre gjester tar frem telefoner for å filme seansen, men griper ikke inn.

Se video av det brutale overfallet her. TV 2 advarer mot sterke inntrykk.

Glassflasker og stoler kastes mot de fire kvinnene, som tvinges i bakken. Selv da blir slag og spark med iver langet mot dem. Det er tydelig at de ikke har noen steder å søke sikkerhet.

VOLDELIG: Selv da kvinnene ble tvunget i bakken, stoppet ikke volden som brøt ut 10. juni i en restaurant i Tangshan, nord i Kina. Foto: Video anskaffet av Reuters

Hendelsen har satt fyr på den velkjente debatten om vold mot kvinner. Kinesiske kvinner krever å bli hørt og respektert, i et land hvor vold mot partner ikke var grunn til skilsmisse før 2001 og som først i 2016 gjorde vold mot ektefelle lovstridig.

Fakta om vold mot kvinner 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som syv av ti kvinner.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem.

Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.

Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandel, er jenter eller kvinner. Mesteparten av disse utnyttes for seksuelle formål. Kilde: FN Kilde: FN

Amnesty: – Ren symbolpolitikk

Lørdag pågrep politiet i Hebei-provinsen ni menn, og siktet dem for legemsfornærmelse samt for å ha «fremprovosert uroligheter».

Politiet opplyste videre om at de fire kvinnene var blitt fraktet til sykehus. To av dem med svært alvorlige skader, men ingen livstruende.

Enkelte statlige TV-kanaler oppfordrer til dødsstraff for de siktede. Det betegner politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, som gjenkjennelig symbolpolitikk.

– Kinesiske myndigheter kontrollerer media i Kina, og vil nok med dette vise at de slår hardt ned på hendelsen, men det blir fort symbolpolitikk, sier Folkvord og understreker:

– For med en gang noen kritiserer myndighetene for ikke å gjøre nok for kvinners rettigheter og sikkerhet, er det ulovlig.

– Kvinner ansees mindre verdifull

Folkvord har Kina som sitt spesialfelt, og forklarer hvordan han mener landet har malt seg opp i et hjørne ved at Kinas Kommunistparrti (KKP) skal fremstå som ufeilbarlig og fri for kritikk:

– Det finnes rammeplaner også i Kina for å bekjempe vold mot kvinner, men det kan ikke gjøres kun ved å innføre økonomiske rettigheter - og det ovenfra og ned. For at holdninger skal endres, må det innføres sivile rettigheter som ytringsfrihet. Kvinner som har blitt utsatt for vold må kunne stå frem uten å bli harselert i media, eller strafferettslig forfulgt for å ha kritisert myndighetene.

– Har ettbarnspolitikken som Kina bedrev fra 1979 til 2016 bidratt til et mer negativt kvinnesyn i Kina?

– Det har ikke jeg grunnlag for å mene noe om, men det er tydelig at den politikken har gjort at en oppfatter kvinner som mindre verdifulle. Jenter og følgelig kvinner har ikke samme mulighet som menn for å kunne bidra med god jobb og inntekt til familien, og ble derfor ofte valgt bort.

– Fengsling av kvinneforkjempere går ofte upåaktet hen

Folkvord presiserer at vold mot kvinner er et globalt problem, og at det er utallige eksempler på hvordan enkelthendelser ofte skaper internasjonal oppmerksomhet som legger press på den enkelte myndighet, men uten at det fører til varig endring.

– Gjengvoldtektene i India som rystet verden i 2012, har ifølge internasjonale rapporter ikke ført til en tryggere eller mer rettssikker stat for indiske kvinner. Man ser også av mer demokratiske land som USA at kvinners rettigheter innskrenkes og trues, slik som retten til abort.

Det er også en rekke eksempler på at vold mot kvinner anvendes strategisk for å ytterligere svekke kvinners stilling i samfunnet, påpeker Amnesty sin politiske rådgiver:

– Jeg husker godt da Darfur-konflikten brøt ut i 2003, og arabiske militser som samarbeidet med regjeringen systematisk voldtok lokalbefolkningen. Lokale lederes respons var smertelige: Flere sa at kvinnen burde håpe at barnet ikke ville se arabisk ut, for da ville hun og barnet bli utestengt fra samfunnet.

Tilbake i Kina er regimekritikeren Lia Xiaobo et prakteksempel, mener Folkvord:

– Da Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, ble hans kone Liu Xia satt i husarrest for å straffe ham inntil Xiaobo døde i fengsel i 2017. Hun hadde aldri bedrevet aktivisme, men måtte betale en høy pris. Først i 2018 ble hun satt fri.

– Og hvor mange kan si at de kjenner til hennes navn? Kvinner som blir fengslet grunnet direkte eller indirekte aktivisme, går ofte upåaktet hen. Også i media, konstaterer Folkvord.

FENGSLET: Da Liu Xiaobo vant Nobels fredspris for sin aktivisme og kritikk mot regimet i Kina, ble hans kone Lia Xia satt i husarrest på ubestemt tid for å straffe ektemannen. Foto: HO/Reuters

Vold i Norge: Store mørketall

Sammenlignet med nevnte land, er norske kvinner flest i en betraktelig bedre situasjon, men kvinner i Norge er på ingen måte fritatt for voldshendelser.

En kartlegging av Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS), viste at hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge. Mørketallene er dog store, da flere voldsofre knytter skam og skyld til det å bli utsatt for vold.

Følgelig forblir mye av volden og overgrepene skjult for politi og rettsvesen, da bare en mindre andel utsatte søker hjelp eller medisinsk behandling.

Likevel har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesentre mellom 1992 og 2018. Årlig har krisesentre i Norge rundt 20.000 henvendelser.

Pia Krüger Grönqvist er leder for Krisesenter for Bergen og omegn, som også har ansvar for 17 omegnskommuner. Hun mener terskelen for å melde fra må bli betraktelig lavere. Både for en selv og på vegne av andre.

Krüger Grönqvist understreker at skam og skyld aldri er følelser ofre for vold skal kjenne på:

– Vold kjenner verken stilling eller stand, og får store ringvirkninger for store og små. Det skjer i alle samfunn og samfunnslag, også der man minst tror det. Det er viktig at folk vet det er hjelp å få, og at vi kan mye om hvordan det er å leve med vold.