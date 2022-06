Keith kjemper mot kreft - avlyser konserter

– I fjor høst fikk jeg diagnosen magekreft, forteller countrystjerne Toby Keith på Twitter.

– Jeg har tilbrakt de siste seks månedene med cellegift, strålebehandling og kirurgi. Så langt, så bra. Nå trenger jeg tid til å puste, komme meg og slappe av.

Da Keith slapp et album i fjor, ble det samtidig opplyst om at han ikke kom til å turnere på grunn av pandemien.



Ble allemannseie med 9-11-låt

Toby Keith slapp debutalbumet sitt i hjemstaten Oklahoma i 1993, og er kjent for hits som «Red Solo Cup» og «I Wanna Talk ABout Me». I 2002 hadde han et stort gjennombrudd med låta «Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American)» som kom ut like etter angrpet på Tvillingtårnene den niende september.



Keith har opptrådt hundrevis av ganger for amerikanske soldater i utlandet, inkludert i Afghanistan og Irak. Han har også opptrådt på arrangementer med persidentene Donald Trump, Barack Obama og George W. Bush.