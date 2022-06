Skudd avfyrt i Sigurd Solliens nabolag: – Folk er skremt og overrasket

Sigurd Sollien bor få meter fra åstedet hvor skuddene falt søndag. Han er sjokkert over at dette skjer i det stille nabolaget.

Den kjente programlederen Sigurd Sollien kom tilbake fra en liten sykkeltur søndag kveld, da han oppdaget alle politibilene i gaten sin på Kjelsås.

– Folk begynte å stimle seg rundt her. Det er en uvanlig situasjon at det så mye liv og leven her i Sømveien en søndag kveld, sier Sollien til TV 2.

Han sier videre at det er et veldig stille og fredelig nabolag.

– Men samtidig: det skjer jo ting overalt. Man tenker ikke at noe sånt skal skje, og blir jo selvsagt overrasket.

KULEHULL: Her gikk skuddet gjennom vinduet på boligen på Kjelsås i Oslo søndag kveld. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Skremt og overrasket

Han hoppet av sykkelen og snakket både med politibetjentene og naboene sine.

– Folk er skremt og overrasket over at det skjer noe slikt. Man kan ha gått i området like før og like etter. Jeg vil tro noen har hørt skuddene, sier Sollien.

Phillip Marcussen bor også i nabolaget. Han hørte skuddene som falt.

– Det var rett etter fotballkampen at vi hørte det ble avfyrt skudd utenfor. Det var såpass kort at vi egentlig ikke tenkte på det før det plutselig var mye politi i området her, sier Marcussen.

Kriminalteknikere er på plass og foretar undersøkelser. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Skutt fra barnas lekeplass

Etterpå fikk han høre at det var blitt skutt mot et av husene til naboene hans.

– Hvor mange skudd hørte du?

– Jeg hørte to og vet ikke noe mer enn det, sier han.

– Hva tenker du om at noe slikt skjer nabolaget ditt?

– Vi synes det er fryktelig leit at det skjedde her, hvor det er mange barn som leker. Det ble skutt bokstavelig fra lekeplassen til barna, sier Marcussen.

Foto: Frode Sunde/ TV 2

Han syns det er ille at man ikke kan føle seg trygg i dette området heller.

– Så lenge vi har bodd her er dette første gang vi har opplevd en slik episode. Så vi håper det fortsetter slik, og at det var en feiltakelse at det var akkurat her det skjedde, sier han.