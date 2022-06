Norsk gavepakke - Serbia snublet

Serbias uavgjort mot Slovenia er godt nytt for Norge før de siste to kampene i Nations League.

Slovenia - Serbia 2-2

Den andre kampen i Norges Nations League-gruppe ble spilt søndag kveld mellom Slovenia og Serbia.

Serbia, som foruten tapet for Norge i den første kampen, hadde vunnet begge kampene sine. Slovenia sto bare med ene poenget de tok på Ullevaal for tre dager siden.

Forhåndsfavoritt Serbia scoret to ganger før pause ved Andrija Zivkovic og målmaskin Aleksandar Mitrović. Men Slovenia våknet i 2. omgang, og scoret to ganger før ti minutter var spilt. Sluttresultatet ble 2-2.

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Norge er dermed på topp i gruppen med ti poeng etter seieren over Sverige, mens Serbia følger bak med sine sju poeng. Sverige har tre poeng, mens Slovenia har to poeng, hvilket betyr at det er Norge eller Serbia som vinner gruppen.

Skulle Serbia og Norge ende opp med like mange poeng så vil målforskjell telle. Begge lag har +3, men Serbia har scoret flere mål med sine syv mot Norges seks scoringer.

De siste to kampene i Nations League skal spilles i slutten av september. Norge skal først i aksjon mot Slovenia på bortebane 24. september, før det kan være duket for en ren gruppefinale mot Serbia tre dager etterpå.

KORTVARIG GLEDE: Aleksandar Mitrovic kunne juble for scoring, men Serbia kastet bort tomålsledelsen. Foto: BORUT ZIVULOVIC

Hvis Norge slår Slovenia, og Serbia avgir poeng mot Sverige i neste runde, kan Norge innkassere gruppeseieren allerede før Serbia-møtet.

Minnene med Serbia i Nations League er nok for mange dårlige. I playoff-semifinalen i 2020 som kunne gi en plass i fjorårets EM tapte Norge for Serbia.

Vinneren av gruppen rykker også opp til nivå A i Nations League, som er det øverste nivået. Der kan man møte lag som Frankrike, Tyskland, Spania og England.

Gruppeseier kan også gi en gunstigere seeding før EM-gruppene skal trekkes. I beste fall kan det gi Norge en enklere vei til EM. Gruppespillet starter opp først våren 2023.

Om Norge vinner gruppa, men ikke kommer seg til EM via den ordinære kvalifiseringen, får de en ekstra mulighet. Da blir det som i 2020 en playoff-semifinale mot en av de andre gruppevinnerne på nivå B. Vinneren av finalen går til EM i Tyskland i 2024.