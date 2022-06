Komitémedlemmer: Nok bevis for å tiltale Trump

Natt til fredag norsk tid ble den første av seks høringer etter stormingen av den amerikanske Kongressen holdt.

Høringen fortsetter mandag. Da skal tidligere president Donald Trumps valgkampleder Bill Stepien være blant vitnene, skriver AP.

Mandagens høring skal fokusere på Trumps innsats for å spre løgner om at presidentvalget i 2020 var stjålet.

Den tidligere aktoren Byung J. Pak i delstaten Atlanta og tidligere politisk redaktør i Chris Stirewalt i Fox News er også på mandagens vitneliste.

Ber påstander bli undersøkt

Ifølge nyhetsbyrået sier medlemmer av granskingskomiteen søndag det er nok bevis for at justisdepartementet kan vurdere å ta ut en straffetiltale mot Trump, for å prøve å omgjøre valgresultatet i 2020.

– Jeg vil gjerne se at justisdepartementet undersøker enhver troverdig påstand om kriminell aktivitet fra Donald Trumps side, sier komitémedlem Adam Schiff.

I den første høringen kom det frem at den tidligere presidenten skal hatt en sju-trinnsplan for å få omgjort valgresultatet.

– Det er visse handlinger, deler av disse forskjellige innsatslinjene for å velte valget som jeg ikke ser bevis for at justisdepartementet etterforsker.

Skal legge frem bevis

Denne uken vil det legges frem ytterligere bevis som blant annet vil vise hvordan Trump og noen av rådgiverne hans engasjerte seg for å spre feilinformasjon.

Bevisene vil også vise hvordan de presset justisdepartementet til omfavne de falske påstandene. Samt oppfordringen til daværende visepresident Mike Pence om å avvise statlige velgere og blokkering av stemmesertifiseringen 6. januar 2021.

– Det vil komme en dag da Trump er borte

Liz Cheney, en av to republikanere i komitéen, fortalte i sitt åpningsinnlegg at det er bevis for at Donald Trump ikke ville publisere noe for å avbryte stormingen som var i gang.

Oppsiktsvekkende skal han også ha sagt at støttespillerne «hadde rett», etter at de hadde ropt at visepresident Mike Pence skulle bli hengt.

Han skal ha lagt til at han nok «fortjente det».

Cheney fordømte også sterkt sine partikollegaer som fortsatt støtter Trump og at det var valgfusk under valget i 2020.

– Jeg sier dette til mine republikanske kolleger som forsvarer det uforsvarlige: Det vil komme en dag da Donald Trump er borte, men din vanære vil bestå.

Det er demokraten Bennie Thompson som er leder av komiteen som gransker stormingen. Hun begynte den første høringen med å si at det var fiender av den amerikanske grunnloven som stormet og okkuperte kongressbygningen.