Skudd mot to boliger – politiaksjon pågår

Det pågår en storstilt politiaksjon på Kjelsås i Oslo søndag kveld, etter at det er avfyrt skudd mot to boliger.

Politiet opplyser at de søker med store resurser i området, like etter klokken 21 søndag.

– Ingen personer er skadet. Personen som bor i boligen skal ikke være i konflikt med noen, opplyser politiet.

En halvtime etter første meldingen bekrefter politiet at det har blitt avfyrt skudd.

– Det er nå bekreftet at det er skutt igjennom et vindu på stedet. Det er videre skutt mot et annet vindu på samme adresse, opplyser politiet.

Bakgrunnen for hendelsen ikke er kjent.

Politiet har satt i gang en rundspørring i boligområdet, for å prøve å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe.

Foto: Frode Sunde/ TV 2

Samtidig foregår det et søk etter gjerningspersonen.

Ifølge Nordre Aker Budstikke er det et politihelikopter i området. Det er også bitt observert bevæpnet politi.

Saken oppdateres!