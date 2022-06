Østigård avslører narre-plan: – Jeg elsker å slå svenskene

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Da Norge scoret sitt tredje mål i seieren over Sverige jublet Leo Skiri Østigård ved å sende et stikk til de svenske supporterne.

Brighton-eiendommen pekte nese til de gulkledde på tribunen.

PEKTE NESE: Petter Northug feiret slik mot svenskene etter å ha vunnet en stafett på Sjusjøen i 2011. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg hadde planer om hvis vi vant i dag så skulle jeg kjøre en liten Northug-kopi. Han har vært forbildet mitt hele livet, og helt siden jeg har sett han slå Calle Halfarsson og resten av svenskene har jeg skjønt at det å slå svenskene er det beste som er.

– Jeg elsker å slå svenskene. Det er den motstanderen jeg har mest lyst til å slå, sier Østigård til TV 2.

Petter Northug har selv lagt ut følgende på Twitter i kveld:

Carl Gustav, passer det med lunsj imorgen ? Tar med @leoskirio og @ErlingHaaland pic.twitter.com/1W8grq7fnj — Petter Northug Jr (@PetterNorthugJr) June 12, 2022

– Skal svi å tape for Norge

Stopperkollega Stefan Strandberg tok raskt ned Østigårds hånd etter feiringen.

– Jeg blir litt heit, selvfølgelig. Det skal svi å tape mot Norge, og de har vært å meldt litt dem også. Det skulle bare mangle at de fikk litt tilbake, sier han.

Alexander Sørloth måtte trekke på smilebåndet da han fikk se Østigårds feiring på en TV-skjerm etter kampen.

– Ha ha... Helt perfekt!

Ståle Solbakken roser midtstopperens innsats i disse fire kampene, men syns han kan holde hodet litt kaldere.

– Han er best i luften og til å forsvare egen boks. Han kan bli bedre med ballen. Han er blitt bedre i Italia etter å ha kommet fra Championship. Noen ganger kan han ha et litt roligere hode, og ikke bli for opptatt av å være muskelmann, men han har gjort fire solide kamper, sier Ståle Solbakken

Misfornøyde svensker

Det oppsto turmultur mellom spillerne etter Østigård-stikket. Den svenske leiren syns lite om opptreden mot de svenske supporterne.

– Jeg synes det er veldig umodent. Jeg skjønner ikke hvorfor han skal gjøre det. Han gjorde en stygg ting mot fansen vår, som han ikke trengte å gjøre, sa han til Aftonbladet.

– Jeg synes ikke noe om det, sa Emil Forsberg om gesten til den norske forsvareren, ifølge NTB.

Dejan Kulusevski sier han ikke så situasjonen.

– Jeg så ikke det, men han er sikkert veldig glad. Han spilte bra, også, sa han til TV 2.