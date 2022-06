Solbakken med Haaland-justering: – Det jeg er mest happy med

Norge - Sverige 3-2

Erling Braut Haaland scoret landslagsmål nummer 19 og 20 mot Sverige. I tillegg satte han opp det tredje målet da Alexander Sørloth headet inn 3-1.

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at Haaland gikk en litt annen rolle mot Sverige enn i de siste landskampene.

– Vi gjorde en liten justering, så han måtte jobbe mer defensivt. Vi slapp opp den andre indreløperen så det ble en slags 4-4-2, så han måtte støte mer på den andre stopperen. Det gjorde han veldig bra. Han er en god lagspiller i dag, sier den tidligere FC København-treneren til TV 2.

Solbakken var inne på det samme på pressekonferansen da han ble spurt om innsatsen til sin største stjerne i søndagens 3-2-seier mot Sverige.

– Det jeg er mest happy med er at vi gikk litt høyere med den ene indreløperen for å presset mer i 4-4-2. Det ga mer defensivt arbeid for at Sverige ikke skulle bygge opp spill, og der er jeg fornøyd med Erling.

Landslagskaptein Martin Ødegaard roser Haaland for arbeidet han la ned.

– Det er ikke så mye mer å si, det han gjør i dag snakker for seg selv. To mål og én assist og den jobben han legger ned også. Han gjør drittjobben også for laget, og det sier mye om ham. Han er helt rå, sier han til TV 2.

Etter å ha bommet på flere gode muligheter med hodet i det målløse oppgjøret mot Slovenia torsdag, stanget Haaland inn 1-0 mot Sverige.

– Han scoret et fint mål med hodet. Han hadde tre-fire muligheter mot Slovenia, der han i hvert fall kunne scoret ett. Han er selvfølgelig den største matchvinneren vår. Han serverte én for Alex også, sier Solbakken.

Haaland overtok kapteinsbindet da Martin Ødegaard ble byttet ut.

– Han er vel en ledertype først og fremst fordi han er en veldig god fotballspiller. Så har han en status som hele kloden ser opp til, og det hjelper, smiler Solbakken.