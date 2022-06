Det kinesiske elbilmerket Xpeng har etablert seg i Norge – og gjør det med svært ambisiøse planer. De ble så sent som i fjor tatt under vingene til MotorGruppen – som har mange år bak seg med merker som Renault og Mitsubishi.

På et pressemøte i forbindelse med avdukingen av toppmodellen P7 Wing Edition – fortalte man om et mål om å være blant de tre største på elbiler i Norge, innen utgangen av 2025.

Tiden dit går fort – og i skrivende stund er det et godt stykke unna. Så langt i år har de registrert drøyt 450 biler. Tesla har solgt 5.376 – bare av Model 3 og Model Y.

Men satsningen har vært økende hele veien. Det er ikke lenge siden de åpnet nye lokaler sentralt i Oslo. Og nå ruller Xpeng ut en ny modell – P5.

Forlokkende på papiret

Fra før kjenner vi til SUVen G3, G3i (facelift) og sedanen P7. Med P5 går de inn i en klasse der det nærmest ikke finnes relevante konkurrenter.

Vi snakker om en sedan som er 480 centimeter lang – har en oppgitt rekkevidde på opptil 465 kilometer – og en startpris på under 380.000 kroner.

Det ser unektelig ganske forlokkende ut på papiret, i alle fall.

Slik ser Xpeng P5 ut. Den røde lakken og sorte taket gir den litt liv – men proporsjonene ser litt rare ut med "små" hjul.

Leveringsproblemer

Men så er det en utfordring her. Xpeng sliter nemlig med mange av de samme utfordringene som mange andre i bransjen: Leveringstid.

Vi får opplyst at på grunn av "forsyningskjeden og covid-relaterte utfordringer", er leveringstiden foreløpig ikke bekreftet.

Spørsmålet er om du burde være lei deg for deg, eller om det egentlig ikke gjør noe. Det har vi lyst til å finne ut. Så vi tar den med på test:

Hvordan er den å kjøre?

Xpeng P5 Pluss: Lav pris og god rekkevidde Minus: Ikke like praktisk som en del av konkurrentene Pris: Fra 379.000 kroner

P5 føles skikkelig sammenskrudd. Solid. Når du kjører på ujevnt underlag, er det ingen skrangling eller harde smell. Det endrer seg riktignok hvis du treffer en dyp dump. Da kan støtdemperne høres litt overbelastet ut.

I vanlig kjøremodus er den ikke spesielt pigg med tanke på gassrespons. Men setter du den i Sport, skjer det ting. Ikke minst akselerasjonen fra 60-100 km/t er overbevisende rask.

0-100 km/t er oppgitt til 7,9 sekunder. Det er omtrent midt på treet nå til dags. Men for ikke så alt for lenge siden, var det ganske så raskt. Fjerde generasjon Golf GTI (1998-2003) gjorde 0-100 km/t på 8,5 sekunder. Så har du det perspektivet ...

Men særlig én ting irriterer vi oss over – og det har vi hatt problemer med også i andre Xpeng-modeller: Varslingene som dukker opp stadig vekk. Enten bilen tror du har sovnet (når du sitter med øynene på stilk!), mener du vingler (uten at du gjør det!) eller den tror du skal krasje. Det plinger og "snakkes" i ett kjør. I tillegg rykkes det i sikkerhetsbeltet – nærmest vilkårlig, til tider. Så irriterende, at vi endte opp med å slå av flere av sikkerhetssystemene. Og da har de jo ingen hensikt, lenger ...

Et annet irritasjonsmoment var vi ikke fikk spilt av lyd fra mobilen via Bluetooth. Det gikk rett og slett ikke.

Men tilbake til bilens kanskje største fordel: Rekkevidden. P5 er altså oppgitt til å ha 445 kilometers rekkevidde med 17" tommers hjul. Øker du til 18" skal rekkevidden øke til 465 kilometer, får vi opplyst av Xpeng.

De digitale instrumentene er gode og har tydelig grafikk – men du får ikke opp like mye informasjon om telefon og media som på Tesla.

Forbruket er oppgitt til 14,8 kWt. Før vi legger ut på den faste testløypa, er vi spent på hvor nært vi kommer. Forholdene er tett opptil ideelle: Tørr asfalt, 19 varmegrader og lite trafikk.

Etter 70 kilometer må vi se to ganger for å forsikre oss om at vi ser riktig: 12,3 kWt per 100 kilometer er noe av det laveste vi har målt på noen testbil. Vi ender riktignok på 12,9 – men det er også veldig lavt. Og ikke minst: Godt under offisielt forbruk.

Her er det viktig å understreke at det er én person i bilen, vi kjører i normalt kjøreprogram (ikke Eco) og har klimaanlegget på 22 varmegrader. Vi følger fartsgrensene – som varierer fra 40 km/t til 100 km/t.

Det skulle tilsi at rekkevidden absolutt er realistisk, så lenge forholdene er som da vi kjørte testbilen.

Noe av forklaringen er nok av bilen er utstyrt med varmepumpe. Det vil imidlertid bli aller mest avgjørende når bilen brukes om vinteren.

Når det gjelder kjøreegenskaper, merker vi at komfort er satt høyt. Styringen er lett og litt "anonym" – selv når den står i Sport. Det er behagelig når du skal parkere og kjøre helt vanlig (som man jo gjør stort sett hele tiden) – men ikke særlig engasjerende om du vil kjøre aktivt.

Det smeller som nevnt litt i demperne når humpene er dype, men så lenge underlaget er jevnt eller bare litt småhumpete, fungerer dette ypperlig.

Støydempingen er også god. Vi er ikke redde for å dra på langtur med P5.

Ladefarten er et godt stykke unna de beste. Her er det maks 70 kW. De fleste har nå over 100 kW – de beste opp mot 300 kW – for å sette dette litt i perspektiv.

Med tanke på at batteriet faktisk er på 66 kWt, er det litt snaut. Men så lenge du klarer deg med å fylle på litt for å komme deg hele veien, bør det ikke være noe problem.

Xpeng føyer seg for øvrig inn i rekken som lar bilen være strømkilde. Du kan altså koble stikkontakt til bilen og bruke strømmen til støvsuger, kaffetrakter eller lade andre biler.

Plass og praktiske løsninger:

Det er et romslig bagasjerom. Men skiluka er en kriseløsning.

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er på 520 liter – fordelt på to "rom". Det er i utgangspunktet rikelig for de fleste. Men vi snakker sedan her, så du har ikke mulighet til å pakke i høyden.

Baksetene kan heller ikke legges ned – men du har en liten skiluke. Sistnevnte er imidlertid en kriseløsning. Liker familien å stå på ski – er ikke dette noe som vil fungere godt.

P5 har heller ikke hengerfeste – og du kan heller ikke ha noe på taket. Dermed begynner det å bli noen klare begrensninger for de som liker å være aktive.

Frunk er det ikke, så ladekablene må ligge i bagasjerommet, der de stjeler litt plass.

Klasseledende plass i baksetet. Med god margin.

Livet i baksetet

Her er det som å sitte i en limousine. Unger vil elske det. Selv voksne har mer enn nok plass her. Xpeng skryter av at de har "flynakkestøtter" – som i praksis innebærer at disse er bredere enn på vanlige bakseter.

Dessuten er det rikelig med plass til barneseter. Det eneste vi savner er egentlig bord, som virkelig ville vært prikken over i-en.

Det er egne luftdyser til de som sitter bak, varme i setene og midtarmlene med koppholder.

Interiøret oppleves som lyst og romslig – godt hjulpet av glasstaket.

Har kan både store og små boltre seg i klasseledende plass.

Den stående skjermen fungerer stort sett bra. Stilig grafikk og tydelige "knapper". Men DAB-radioen "lugger" innimellom og vi sliter med å få spille av musikk/podcast via bluetooth.

Bak rattet

Førerposisjonen er fin og oversiktlig. P5 har store vindusflater og det er lett å få oversikt. Setene er gode og har bra justeringsmuligheter. Men rattet kan kun justeres i høyden – og det er frustrerende.

Det er en høy og god midtkonsoll mellom setene – som har en bred armstøtte, koppholdere og en smart plassering av mobilen til trådløs lading. Sistnevnte er like under hovedskjermen. Det er også et oppbevaringsrom lenger foran i selve midtkonsollen.

Knappene på rattet er ikke de aller mest intuitive å bruke, men etterhvert sitter det.

P5 har forøvrig et artig lite party tricks – nemlig at forsetene kan legges helt ned. Slik at du i praksis har tilnærmet to sengeplasser.

Hvis du fjerner nakkestøtten har du muligheten til å bygge om forsetene til to små senger.

Design: Utenpå og inni

P5 er ikke det vi vil kalle elegant. Her virker det som funksjon er betydelig høyere prioritert enn hvordan det ser ut. Ærlig sak det. Samtidig liker vi testbilen i knallrødt og med svart tak. Da ser den i alle fall litt mer leken ut.

17" felger er ikke lenger nok til å se stort ut på en slik bil. På P5 ser de rett og slett litt små og puslete ut. 18" gir både bedre utseende.

Den mest vellykkede delen av designet synes vi er fronten. Som ser litt sporty og tøff ut.

Interiøret har få overraskelser. Men det er gode skinnseter, en diger og stående skjerm a la Tesla – og ganske store digitale instrumenter. Kvalitet og finish oppleves bra – her er det ingenting som rakler eller knirker. Noe hardplast er det på alle biler i dette prissjiktet.

Artig liten hilsen til de som tror ladekabelen skal kobles til på passasjersiden. Denne brukes derimot hvis du skal hente strøm fra bilen.

Tech-faktor

Ut fra på prisnivået byr Xpeng på en hel del avansert utstyr. P5 bruker Xpilot 2.5 som har 5 high-definition millimeter-bølgeradarer, 12 ultrasoniske sensorer, 4 kjørekameraer og 9 high-perception kameraer til å understøtte selvkjøring, automatisert parkering og sikkerhet.

Den har et egenutviklet og avansert infotainmentsystem – inkludert stemmestyring – og et surroundanlegg som inkluderer støydemping (noice cancelling).

Xpeng har også sitt eget luftrensingssystem.

Konklusjon:

Xpeng er et spennende nytt tilskudd til den norske bilparken. P5 passer for mange – med et svært romslig baksete, bra bagasjeplass, masse utstyr og klassens beste rekkevidde.

Men den har noen svakheter, også. Irriterende "varslinger" når du kjører og ikke muligheten til hengerfeste er to av dem. Enda større problem er selvsagt usikkerhet rundt leveringen. Kan du ikke levere, hjelper det jo ingenting hvor bra produktet er ...

Bilen for deg hvis:

Du vil ha mest mulig rekkevidde og bakseteplass for pengene

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger hengerfeste eller lar deg irritere av varslingslyder

Denne bilen kan bli et vanlig syn på norske veier. Men da må det bli orden på leveringssituasjonen.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 12.500 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger inne fire Xpeng-vurderinger - men så langt ingen av helt nye P5.

Xpeng P5 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 211 hk / Nm 0-100 km/t: 7,5 sek. Toppfart: 170 km/t Forbruk (WLTP): 14,8 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 66,2 kWt Rekkevidde: 465 km (WLTP) Hurtiglading: 70 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 480 x 184 x 152 cm Bagasjerom: 520 / liter Vekt: 1.715 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 379.000 kroner Pris testbil: 379.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 12,9 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Her er den første modellen Xpeng lanserte i Norge: