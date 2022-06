Haaland herjet med Sverige: – Nesten uvirkelig å se en så god spiller med norsk pass

Erling Braut Haaland med to scoringer og én målgivende i Norges 3-2-seier mot Sverige.

Norge - Sverige 3-2

Én uke etter at Erling Braut Haaland senket Sverige med to scoringer i Stockholm, scoret han to nye mål i søndagens 3-2-seier mot Sverige.

Foran et fullsatt Ullevaal stanget han først inn 1-0, før han doblet Norges ledelse tidlig på straffespark i andre omgang. Etter en svensk redusering serverte han lagkamerat Alexander Sørloth, som headet inn 3-1.

– Jeg har rett og slett ikke ord. Å slå svenskene i siste kamp for sesongen på et fullsatt Ullevaal. Det er fantastisk, sier Haaland til TV 2.

Haaland står nå med vanvittige 20 mål på 21 landskamper.

– Nå er det dags for å chille litt. Rett og slett kule den litt, sier Haaland, som hadde kapteinsbindet i en periode etter at Martin Ødegaard ble byttet ut.

Northug hyller Haaland: – Stafettpinnen er levert videre

Northug: – Han har alt

Under intervjuet sto fansen og ropte på Haalands navn.

– Det er ganske bra. Solid. Vi liker det sånn, gliser jærbuen.

Tidligere langrennsstjerne Petter Northug, som var med TV 2 på indre bane etter kampen, gikk ned på kne og hyllet tomålsscorer Haaland.

– Du ser at Erling er skapt for slike situasjoner som dette. Han er en vinnertype. Litt stang ut forrige kamp, så kommer Sverige på besøk, og han leverer. Det er fantastisk å se ham, for han har så lyst å få ballen i mål, sier Northug.

– Erling er én av en million – han har alt. Når han har ballen merker man at det blir skummelt. Man forventer nesten mål. Det er så mange som kommer hit i dag og håper han leverer og scorer mot Sverige. Så gjør han dette så vanvittig bra. Jeg blir imponert, sier Northug.

NORTHUG-HYLLESTPetter Northug gikk ned på kne for å hylle Erling Braut Haaland. Foto: TV 2

Norge topper Nations League-gruppen med ti poeng på fire kamper. Det er fire poeng ned til Serbia, som møter Slovenia senere søndag kveld.

– Det er deilig. En perfekt måte å avslutte sesongen på. Det kunne ikke blitt så mye bedre, så vi er veldig glade nå. Fantastisk ramme, fantastisk stemning, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Ti poeng er enormt. Vi kunne ikke drømt om det med de to bortekampene, men vi er gode til å mobilisere. Vi har et fantastisk støtteapparat og spillere som melder seg klare til hver kamp, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

SERVERTE: Erling Braut Haaland hadde på seg kapteinsbindet da han serverte Alexander Sørloth på 3-1-scoringen mot Sverige. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Uvirkelige Haaland

Der Norge slet i starten av torsdagens 0-0 mot Slovenia, kom Ståle Solbakkens menn rett ut fra startblokkene mot Sverige. Etter et norsk press i åpningsminuttene kom den første scoringen allerede i tiende spilleminutt.

Fredrik André Bjørkan, som kom inn på laget for Birger Meling, slo et godt innlegg mot Erling Braut Haaland, som kom seg foran Sverige-stopper Hjalmar Ekdal og stanget det norske laget i ledelsen.

– Det er nesten uvirkelig å se en så god fotballspiller som har norsk pass. Headingen er for så vidt grei å sette inn, men det han gjør i forkant … Hjalmar Ekdal ble rett og slet utspilt av bevegelsene til Haaland, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Østigård pekte nese til svenske fans - så havnet han i bråk

Ti minutter senere var Norge svært nær å gå opp i 2-0. Mats Møller Dæhli dro seg inn fra venstrekanten og forsøkte å curle ballen rundt Robin Olsen, men Sverige-målvakten fikk en hånd på ballen. Returen havnet imidlertid på hodet til Alexander Sørloth, som ikke klarte å få ballen på mål fra kloss hold.

Svenskene kom seg bedre med i kampen etter hvert, og de skapte flere brukbare muligheter, men Norge kunne gå til pause med en 1-0-ledelse.

Straffe etter VAR-sjekk

I åpningsminuttene av andre omgang ble Alexander Sørloth spilt i bakrom. Han fikk hodet på hodet foran Robin Olsen, som traff RB Leipzig-eiendommen i hodet. Sørloth gikk i bakken, men uten at dommer Harm Osmers hadde tenkt til å gi straffespark. Så fikk den tyske kamplederen beskjed av VAR om å se på situasjonen. Etter å ha sett på bildene, konkluderte han med å gi straffespark.

– Jeg er blitt faren til Haaland nå

Det påfølgende sparket fra elleve meter banket Erling Braut Haaland inn i hjørnet. Sverige-målvakt Robin Olsen lå sprellende ved den andre stolpen.

Den norske tomålsledelsen holdt imidlertid ikke lenge, for drøyt timen inn i oppgjøret kom reduseringen fra Sverige med et lekkert mål fra Emil Forsberg.

Reduseringen skapte ikke noe stormløp fra svenskene mot målet til Ørjan Håskjold Nyland. I det 77. spilleminutt skulle det heller bli norsk jubel på et fullsatt Ullevaal igjen. Haaland fikk ballen ute til venstre og slo et presist innlegg på bakerste stolpe. Der steg Sørloth til værs, knuste Sverige-backen Gabriel Gudmundsson og stanget inn 3-1-målet for Norge.

Innbytter Mohamed Elyounoussi hadde en stor mulighet til å øke til 4-1 kort tid etter Sørloths 15. landslagsmål, men Olsen vartet opp med en god redning.

Med ett minutt igjen av overtiden reduserte Viktor Gyökeres til 2-3 etter at Norge-målvakt Ørjan Håskjold Nyland kom ut og mistet ballen, men det norske laget holdt unna i sluttsekundene og kunne juble for 3-2-seier.