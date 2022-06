Nekter for bitterhet: – Folk har dødd. Det ville vært ynkelig

Danmark har hatt noen suksessfulle år etter at Åge Hareide måtte gi seg landslagssjef. Men 68-åringen har bare gledet seg over bragdene til sin gamle arbeidsgiver.

Danmark har gjort det godt i Nations League, og leder gruppe 1 på nivå A med seks poeng etter tre kamper.

Det har vært noen gode fotballår for Danmark - mange av dem med Åge Hareide som sjef. I VM for fire år siden var Danmark nær kvartfinalen, men røk ut for finalist Kroatia på straffesparkkonkurranse.

Så kvalifiserte han danskene til EM. Kontrakten gikk ut etter mesterskapet i 2020, men da EM ble flyttet til 2021, fikk ikke Hareide lede Danmark likevel. Under etterfølger Kasper Hjulmand ble EM en voldsom suksess hvor de nådde semifinalen.

Hareide har kost seg med den danske oppturen etter at han måtte gi seg som landslagssjef.

– Det var kjekt også for meg, for jeg hadde hatt grunnsteinen i det laget i fire år.

Hareide avsluttet trenerkarrieren i desember da han takket av som Rosenborg-trener. Nå er han pensjonist, og har brukt noe av tiden på å trene ungdomslag.

AKTIV PENSJONIST: Han har gitt seg som trener, men Åge Hareide tok seg tid til å trene et jentelag i Askvoll i mai. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hadde vært ynkelig

Han føler ikke på noen form for bitterhet ved at han ikke fikk lede Danmark i mesterskapet han kvalifiserte dem til.

– Pandemien har rammet mange. Folk har mistet jobbene, folk har blitt sjuke og folk har dødd. Da kan ikke jeg sette meg ned å si at det var forferdelig synd at ikke jeg fikk et EM. Det hadde vært ynkelig. Jeg må heller glede meg over de som fikk spille i Parken, for det visste vi ville bli en stor opplevelse.

I mars var han tilbake i på danskenes hjemmebane Parken i København og møtte sine tidligere elever.

– Det var kjekt å se dem igjen i Parken. Veldig hyggelig.

Hareide og Eriksen hyllet i Parken

– Spesiell gutt som betyr mye for meg

I forkant av landskampen mot Serbia delte Hareide ut en utmerkelse til Christian Eriksen. Da gjorde 30-åringen comeback etter hjertestansen han fikk på samme sted i juni 2021.

Åge Hareide har gledet seg over å se Christian Eriksen tilbake igjen for Danmark og i Premier League for Brentford.

– Det er fantastisk. Han er en spesiell gutt som betyr mye for meg og laget. Det er kjekt at han har kommet over det. Jeg var mer bekymret for Christian Eriksen enn for at jeg ikke fikk være med, sier Hareide.

De to fikk et tett og nært forhold mens Hareide var landslagssjef for Danmark mellom 2015 og 2020. Til TV 2 rett etter hjertestansen i Danmarks åpningskamp mot Finland uttalte Hareide at det var tøft å oppleve.

– Det er ikke den fysiske biten, men den psykiske biten som jeg tror er verst når han vet hva han har vært igjennom. Det har sikkert vært en tøff tid for familien også, sier han.

At det nettopp var Eriksen som fikk hjertestansen, var et sjokk for Hareide.

– Christian var frisk hele veien, han var den som sprang lengst og mest i alle kampene våre. Ingen symptom, ingenting, og så bare skjedde det. Det kan skje oss alle. Vi må passe på og sjekke oss, oppfordrer han.