Halland Johannessen sikret ungdomstrøyen og tidenes norske Critérium du Dauphiné-resultat

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Tobias Halland Johannessen kjempet seg inn til tiendeplass på den brutale avslutningsetappen i Critérium du Dauphiné søndag.

22-åringen til Uno-X vant den hvite ungdomstrøyen, fem sekunder foran Brandon Mcnulty. Det ble en tiendeplass i sammendraget, snaut fire minutter opp til sammenlagtvinner Primoz Roglic.

Det er tidenes beste sammenlagtplassering av en nordmann i Critérium du Dauphiné. Atle Kvålsvoll kom på 14. plass i 1990.

BRENNHETT STORTALENT: Tobias Halland Johannessen fikk det tøft og varmt på avslutningsetappen i Criterium du Dauphiné, man han sikret topp ti og ungdomstrøye. Foto: Oliver Kristensen, tv2.dk

– Det var en hard og varm dag. Det var ganske varmt for en fyr som er vant til kaldere vær. Det var hardt, men jeg klarte å holde grei fart opp stigningen og beholde trøyen, så jeg er fornøyd, sier Halland Johannessen til arrangøren.

Halland Johannessen måtte slippe favorittgruppen med snaut ni kilometer igjen til måltoppen, men han berget topp ti-plasseringen og hvit trøye.

Halland Johannessen mener Uno-X viste at de kan bite fra seg på øverste nivå.

– Vi er fortsatt et lite lag, så dette er som en seier for oss. Vi viser at vi kan kjempe på WorldTour-nivå. Både jeg og laget er fornøyde. Vi ser bare én vei herfra, og det er at vi kan bli enda bedre. Jeg håper vi kjøre en Grand Tour neste år, så vi kan vise at vi kan holde det gående i 21 dager også, sier han.

TRØYEVINNERNE: Tobias Halland Johannessen (t.h.) er i celebert selskap i årets Critérium du Dauphiné. Primoz Roglic (t.v.) vant sammenlagt. Foto: TV 2 Play

Drøbak-syklisten inspireres av suverene Primoz Roglic og Jonas Vingegaard.

– De er fortsatt litt foran, men i løpet av noen år ønsker jeg å hevde meg på det nivået. Tour de France er det høyeste nivået, og det er drømmen til meg og laget, sier Halland Johannessen.

Ekspert: – Det største han har gjort

Mads Kaggestad er mektig imponert over Halland Johannessen.

– Det er en helt fantastisk rå prestasjon. Først og fremst er det et historisk resultat. Norge har aldri vært topp ti i et så stort oppkjøringsritt til Tour de France i det selskapet. Det er også første gang en nordmann vinner ungdomstrøyen. Han føyer seg inn i rekken av mange store navn som Simon Yates og Julian Alaphilippe. Det er en bragd. Han er et av de største talentene i internasjonal sykkelsport, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Halland Johannessen kommer fra terrengsykling og sykkelkross.

– Jeg vil påsto at det er det største han har gjort i landeveissykling. Han har ikke hatt en lang karriere, men i fjor vant han ungdommens Tour de France, Tour de l’Avenir. Det er første gang en går fra seier i Tour de l’Avenir til ungdomstrøyen i Dauphiné året etter. Han har så til de grader fremtiden foran seg, og dette er bare en forsmak på det som kommer, sier Kaggestad.

Knockout fra Jumbo-Visma

På søndagens etappe satt Steven Kruijswijk i front og sprengte favorittgruppen opp Plateau de Solaison. Halland Johannessen var blant dem som måtte slippe med snaut ni kilometer igjen. Da han ga seg med drøyt fem kilometer igjen til mål, tok Jumbo-Visma-lagkamerat Jonas Vingegaard over.

Med kaptein Primoz Roglic på hjul var det kun Ben O'Connor som klarte å henge på, men australieren måtte også gi seg etter kort tid. Dermed var det Vingegaard og Roglic som satt alene i tet på vei opp Plateau de Solaison.

TOPP TI: Tobias Halland Johannessen ble nummer ti sammenlagt. Han vant også den hvite ungdomstrøyen, som han tok på lørdagens etappe. Foto: MARCO BERTORELLO

– Det er et kraftig skremmeskudd i retning UAE Team Emirates og Tadej Pogacar, selv om jeg tror Pogacar liker det. Han tar imot alt han kan av utfordringer og motstand, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Hånd i hånd kom Vingegaard og Roglic inn sammen på oppløpet, og det var dansken som fikk etappeseieren. Roglic kunne juble for sammenlagtseieren.

– Endelig vinner jeg ritt i Frankrike, så det er superfint, sier Roglic.

Halland Johannessen imponerte stort med femteplass på lørdagens etappe. Han klatret opp ti plasser til sjuendeplass i sammendraget og tok samtidig over den hvite ungdomstrøyen, ett sekund foran Matteo Jorgenson fra USA.