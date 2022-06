Rosenborg slo Brann og satte ny publikumsrekord i Toppserien

Rosenborg – Brann 1-0:

11.636 supportere kjøpte billett til søndagens oppgjør mellom Rosenborg og Brann på Lerkendal. Det er ny og historisk rekord i Toppserien.

Rekordpublikummet fikk se at Rosenborg slo serieleder Brann 1-0. Synne Skinnes Hansen scoret kampens eneste mål tidlig i første omgang. Tapet var Branns første for sesongen.

– Det var drittdigg at den gikk inn, og at vi fikk denne seieren foran dette publikummet. Det hadde jo vært helt fantastisk om det hadde vært sånn hver helg, men vi nyter hvert øyeblikk, sa målscorer Skinnes Hansen til NRK etter seieren.

For en uke siden satte Brann rekord med 10.582 tilskuere i oppgjøret mot Vålerenga på Brann Stadion. Den rekorden ble altså slått med 1054 tilskuere da rødtrøyene gjestet Trondheim og Lerkendal søndag ettermiddag.

Til tross for 0-1-tapet topper Brann fremdeles serien med fem poeng foran tabelltoer Vålerenga. Rosenborg ligger på tredjeplass med 32 poeng og dårligere målforskjell enn Vålerenga etter 14 spilte kamper.

Administrasjons- og arrangementsansvarlig i RBK, Malin Engen, sier til Aftenposten at hun gleder seg stort over å ha satt ny tilskuerrekord i kvinnefotballen i Norge.

– Jeg fikk melding fra billettkoordinatoren vår klokka ti over halv ett i natt om at rekorden var sikret, sa hun.

– At det for andre helg på rad er en så stor og godt besøkt kamp i Toppserien er ikke viktig bare for RBK. Det er viktig for damefotballen generelt, slo hun fast.

Rosenborg tok ledelsen foran rekordpublikummet da Synne Skinnes Hansen dukket opp på innlegget fra Anna Langås Jøsendal og fikk ballen i mål etter 21 minutters spill. Det sørget for at Rosenborg kunne gå til pause med 1-0-ledelse.

Brann skapte flere muligheter til å utligne i andre omgang, og følte seg blant annet snytt for et straffespark. Men scoringen serielederne jaktet på kom aldri, og Brann måtte dermed se seg slått 1-0 foran et rekordstort publikum på Lerkendal Stadion.