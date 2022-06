Tove Moe Dyrhaug valgt til ny skipresident

Tove Moe Dyrhaug (Tydal IL) ble som ventet valgt som ny skipresident på søndagens forbundsting.

Av de 96 stemmeberettigete fikk hun 74 av stemmene, og ble dermed valgt som Norges nye skipresident. Moe Dyrhaug blir historisk som Norges første kvinnelige president i Norges Skiforbund.

Valgkomiteen i Norges Skiforbund pekte i mai ut Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, som sin kandidat til ny president. Dermed fikk valgkomiteen ønsket sitt oppfylt.

– Vi hadde tre gode kandidater, og har intervjuet alle. Men jeg ber alle i denne sal stemmer på Tove. Det skyldes at hun samlet sett er den beste kandidaten. Hun er en folkelig leder og får ting gjort, og kjenner Ski-Norge veldig godt. Med Tove som skipresident mener vi at vi får en president som er den som kan fyre opp det leirbålet vi alle skal samles rundt for å skape bedre og flere skiløpere, uttalte valgkomitéens leder, Sverre K. Seeberg, på talestolen under søndagens forbundsting.

Årets ting var Seebergs siste i valgkomiteen etter ti år. Aage Elmenhorst Schaanning ble utnevnt til visepresident. Han er i likhet med Dyrhaug ny i rollen i skistyret.

Moe Dyrhaug har jobbet i RBK-systemet siden 2005 og i ni år hatt jobben som daglig leder på permanent basis. Valgkomiteens leder, Sverre Seeberg, har tidligere uttalt følgende om jakten på ny president:

– Med sin kunnskap, erfaring og menneskelige egenskaper er vi trygge på at Tove Moe Dyrhaug er den rette til å lede norsk skisport videre. Tove er inkluderende, lydhør, målbevisst og har stor arbeidskapasitet. Hun har også lang erfaring med å håndtere stort press, noe som er nødvendig i rollen som skipresident, sa Sverre K. Seeberg.

– Jeg er glad for å ha valgkomiteens tillit og ser frem til mange store, spennende og utfordrende oppgaver, dersom jeg blir valgt. Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer. Vi må bygge på den sterke posisjonen skisporten har i Norge for å sikre mest mulig aktivitet både i topp og bredde, uttalte Dyrhaug selv i en pressemelding etter innstillingen.

Tidligere i vår varslet mangeårig skipresident Eirik Røste at han ikke kom til å ta gjenvalg, etter hele ti år i rollen. Røste har gjennom mange tiår vært en del av det norske skimiljøet. Allerede som 17-åring ble han skitrener, og på 1990-tallet hadde han roller som landslagstrener og sportssjef.

Det har vært en rekke sportslige oppturer under Røstes ledelse med 90 VM- og OL-gull og over 200 medaljer totalt, men det har også vært flere konflikter.

Buskerud skikrets lanserte Kristin Vestgren Sæterøy (52) som motkandidat på forbundstinget. Hun fikk 12 av stemmene på forbundstinget.

Østfold Skikrets kom også med et benkeforslag, også det en kvinne: Katharina Rise (53). Hun fikk ni stemmer på forbundstinget.

Les mer om de tre kandidatene og hva de ønsket å oppnå som Skipresident her