Gikk av med seieren i kjendisløp

Søndag var det duket for kjendisløp på Bjerke travbane under årets Oslo Grand Prix.

Hele åtte kjendiser stilte til start - prinsesse Märtha Louise, radioprogramleder Siri Kristiansen, influenser Marna Haugen, programleder Marte Bratberg, kjendisstylist Jan Thomas og kjæresten Harlem Alexander, sexolog Iselin Guttormsen og programleder Simon Nitsche.

Dette er den andre gangen Märtha Louise inviterer norske kjendiser til å konkurrere mot henne i trav. Første gang løpet ble arrangert var i 2019.

Da havnet hun selv på en tredjeplass, bak Camilla Aastorp Andersen, bedre kjent som treningsfrue, og komiker Lisa Tønne.

«Løy» under premieutdelingen

Før løpet gikk i gang var hestevante Märtha Louise favoritten på bettinglistene, men både Marte Bratberg og Marna Haugen var tippet å gi prinsessa en god konkurranse.

SEIER: Märtha Louise gikk av med seieren i kjendisløpet. Foto: Jonas Been Henriksen Les mer NEST SISTEPLASS: Jan Thomas havnet på nest sisteplass. Foto: Jonas Been Henriksen Les mer SEIER: Märtha Louise gikk av med seieren i kjendisløpet. Foto: Jonas Been Henriksen Les mer I TET: Her ligger Marte Bratberg helt i tet med prinsessen rett bak. Foto: Jonas Been Henriksen Les mer KOSTE SEG: Influenserne Marna Haugen, Iselin Guttormsen og Marte Bratberg så ut til å kose seg under dagens løp. Foto: Jonas Been Henriksen Les mer

Mens Bratberg lenge lå i tet, var det til slutt nyforlovede Märtha Louise som gikk av med seieren. Rett etter løpet viste hun frem ringen til norsk presse for første gang.

– Det var veldig koselig, sier hun om forlovelsen på spørsmål fra TV 2.

Prinsessen brukte anledningen til å vise frem forlovelsesringen, og ville ikke svare på ytterligere spørsmål om forlovelsen.

Simon Nitsche kom på en solid andreplass, og innrømmer at det ga mersmak. Under premieutdelingen sa han over høyttalerne at han kom til å melde seg på kuskekurs i nær fremtid.

– Ja, det ble nok sagt litt i kampens hete, altså. Men det var en utrolig gøy opplevelse, sier han til God kveld Norge.

– Tok meg rett tilbake til barndommen

Tredjeplassen gikk til Siri Kristiansen, mens Marte Bratberg, som lenge lå an til å vinne, havnet på fjerdeplass.

Jan Thomas endte opp med nest sisteplass, men sutrer ikke av den grunn.

– Jeg er kjempefornøyd, altså, den opplevelsen, da! Jeg fikk en litt dårlig startposisjon i dag, men vi dro på mot slutten, også orket ikke hesten noe mer.

FORNØYD: Jan Thomas var strålende fornøyd til tross nest sisteplass. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er tungt, ikke sant. To stykker i sulken - og jeg veier 95 kilo!

Videre sier han at det var en magisk opplevelse, og at det tok han rett tilbake til barndommen.

– Det er så gøy, mektig og fint. Det tok meg rett tilbake til barndommen. Jeg jobbet jo i stall på ungdomsskolen, så jeg har alltid elsket hester, avslutter han.