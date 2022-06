– Jeg håper de tror på det, når de ser bildene

Brannvesenet rykket ut til Stabbestad da det lørdag kom meldinger om en hvalross som lå og sov i en fritidsbåt.

– Ukjent for 110-sentralen om hvalrossen fortsatt er i båten. Det blir ikke gjort noen aktive tiltak fra brannvesenets side med berging av båten, skriver Sørøst 110-sentral på Twitter søndag morgen.

Litt senere hadde Freya forlatt båten.

De skriver videre at båten ikke utgjør noen miljøfare per nå og at saken håndteres videre av eier og forsikringsselskapet.

– Vanskelig å tro

Tuva Schøyen Grue (20) forteller til TV 2 søndag formiddag at hun er fornøyd med at Freya har forlatt båten.

– Nå må vi prøve å få båten opp på land, og få spylt motoren å se om den kan reddes.

Men det kan fort bli en dyr affære.

– Vi har vært i kontakt med forsikringsselskapet, og de dekker trolig ikke hvalross-skader, sier hun og legger til:

– Det er jo sikkert vanskelig å tro på når man bare får det fortalt. Men jeg håper jo de tror på det når de ser bildene i media.

– Må bare le

For historien om Freya gikk sin seiersgang i norske medier lørdag.

– Jeg hadde aldri trodd at dette kom til å skje. Det er egentlig litt morsomt, og helt absurd. Så jeg må jo bare le, fordi jeg får jo ikke gjort noe med det. Det kommer til å bli en morsom historie, sier Schøyen Grue.

Søndag er 20-åringen og moren i kontakt med forsikringsselskapet på nytt. De har et håp om at det skal ordne seg til slutt.

Samtidig som hvalrossen sørget for en god historie, er 20-åringen lei seg over at båten, som ble sjøsatt for kun én uke siden, trolig er tapt.

– Det er trist, for det er jo båten min som jeg hadde tenkt å bruke i sommer. Både på fritiden og til jobb. Nå må vi finne alternative løsninger.

– En koloss av fett og testosteron

Da brannmannskapene først ble gjort oppmerksom på hvalrossen forsøkte de å få den vekk ved å sprute vann på hvalrossen. For en stakket stund forlot hvalrossen båten, men den returnerte kjapt.

PÅ BÅTTUR: Hvalrossen Freya nøt en lang blund i sola i Tuvas båt. Foto: Privat

– Etter en liten svømmetur, kom den nok en gang tilbake til båten og la seg godt til rette. Den ville nok oppi og varme seg i sola, fortalte vaktleder Tom Berger i Sør-Øst 110 til TV 2.

Han oppfordret lokalbefolkningen til å være forsiktig med å oppsøke dyret.

– En hvalross ser tung og dorsk ut, men det er et vilt dyr på flere hundre kilo. Dersom den blir terget vet man aldri hvordan den vil reagere, sier Berger.

– En så stor koloss av fett og testosteron kan reagere og bli illsint på et par sekunder. Så mitt klare råd er å la den være i fred.

– God tur

Nå håper Tuva Schøyen Grue at Freya holder seg unna lenge nok til at de rekker å få båten på land.

– Jeg håper at den tar seg en god tur, sier hun.

Hvalrossen har fått navnet Freya og observasjoner av den blir plottet inn på dette kartet.