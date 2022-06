Solberg reagerer på folkeavstemning-blemme: – Virker som et arbeidsuhell

Tidligere i uken ble det klart at regjeringen benytter sin initiativrett til å utrede deling av Kristiansand kommune.

Dette betyr at det er duket for en folkeavstemning i Søgne og Songdalen i forbindelse med kommunevalget i 2023.

Her er spørsmålet hvorvidt de to tidligere kommunene ønsker å bryte ut av nye Kristiansand kommune, eller ikke.

En som har reagert kraftig på nyheten er Ap-ordfører i kommunen, Jan Oddvar Skiland. Han var i krisemøter hos Arbeiderpartiet sentralt denne uken, etter at han ikke ble varslet om nyheten om folkeavstemning før den var offentliggjort.

Erna Solberg omtaler det som her har skjedd, som et arbeidsuhell.

– At Arbeiderpartiet i Kristiansand ikke var orientert før det ble offentliggjort virker som et arbeidsuhell, ja. Det får stå for dårlig organisering internt i regjeringspartiene, sier Solberg til TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa til TV 2 tidligere i uken at han forstår Kristiansand-ordførerens skuffelse.

– Jeg har sagt hele tiden at jeg skjønner hans skuffelse. Han styrer kommunen sin på en god måte, og har min fulle støtte. Jeg kommer til å dra til Kristiansand når kalenderen min åpner for det, sier han.

– Burde holdt planen

Solberg er skeptisk til at regjeringen ikke følger planen, som var å ha saken avklart innen 1. juni.

– Den planen burde de holdt. Dette skaper uro og frustrasjon både for Kristiansand og en eventuell Søgne kommune. Det går ut over tjenestene i kommunen og kampen om arbeidskraften, fordi man er usikre på hvor man vil havne, sier hun til TV 2.

Solberg understreker at regjeringen nå risikerer å kaste Kristiansand ut i en lite hensiktsmessig situasjon som kan vare svært lenge.

– Nå sender de altså Kristiansand kommune og eventuelt nye kommuner inn i en limbo-situasjon som potensielt kan vare i fem år. Det er krevende å drive omorganisering, og det gjør at man skifter fokus, sier hun.

– Kompromiss

Solberg er tydelig på at beslutningen om å gripe inn i Kristiansand åpenbart er et kompromiss mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Et kompromiss i regjeringen må man stå for, men jeg tror at de fleste trodde man skulle være enige innen nå, sier hun.

Hun benytter anledningen til å sende et stikk til Senterpartiets måte å jobbe på.

– Det er et tegn på at Senterpartiet aldri lar ting bli slik man forhandlet det fram. Det er en krevende måte å jobbe på. Det er krevende for alle andre som kanskje trodde at de rundene man har hatt i Stortinget, var de rundene man skulle ha, sier hun.

Statsminiser Støre var tidligere i uken svært tydelig på at avgjørelsen om å gripe inn, er en avgjørelse tatt av regjeringen.

– Senterpartiet har vært veldig opptatt av dette, at de som bor i disse kommunene må få si sin mening, og da er dette en løsning vi som regjering står for, sier han.