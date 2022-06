Fotballryktene: – Lewandowski kan være på vei til Manchester United

Manchester United har offisielt kastet seg inn i jakten på Bayern Münchens polske stjernespiss Robert Lewandowski, melder flere engelske tabloider søndag. 33-åringens drøm om å gå til Barcelona ser ikke ut til å bli noe av ettersom den spanske klubben ikke har mulighet til innfri spissens lønnskrav. Dermed kan Lewandowski nå være på vei til Manchester United, påstår blant annet The Sun.

Manchester United er imidlertid ikke den eneste klubben som er interessert i Lewandowski. Chelsea vil også være med i kampen om stjernespissens signatur. Men først må klubben avklare fremtiden til Romelu Lukaku, hevder The Star.

Chelsea skal også være fornøyde med at Barcelonas franske stjerne Ousmane Dembele takket nei til et nytt kontraktstilbud fra Barcelona, noe som betyr at mulighetene øker for at 25-åringen kan signere på Stamford Bridge. Det påstår The Sun.

Liverpool er enig om betingelsene for kjøpet av Darwin Nunez fra Benfica. Kun 22-åringens arbeidstillatelse gjenstår før angriperen kan bli presentert på Anfield, melder The Guardian.

Det betyr at Sadio Mane nærmer seg med stormskritt en overgang til Bayern München, hvor han vil erstatte nevnte Lewandowski, ifølge Telegraph.

Tottenham nærmer seg enighet med Everton om kjøpet av angriperen Richarlison for 510 millioner kroner, hevder UOL Esport.

Den franske angriperen Christopher Nkunku har gjort det klart at han vil bli værende i RB Leipzig, og dermed vil takke nei dersom Manchester United eller Chelsea kommer med et bud, ifølge Leipziger Volkszeitung.

Arsenal seiler opp som en av favorittene til å stikke av med Marco Asensios underskrift dersom 26-åringen bestemmer seg for å forlate Real Madrid, hevder Mirror.

Arsenal vil samtidig selge keeperen Bernd Leno til Fulham i sommer, hevder Sun.

Fulham vil også forsøke å sikre seg Liverpools Neco Williams og angriperen Takumi Minamino, skriver 90min.

Luis Suarez har foreløpig ikke bestemt seg for hvor han vil fortsette karrieren, og nå dukker Aston Villa opp som en mulig destinasjon for 35-åringen, ifølge Mundo Deportivo.