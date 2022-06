Barn reddet opp av Glomma – fløyet til sykehus

Et barn er hentet opp av elva søndag morgen av en tilfeldig forbipasserende.

Klokken 8.15 fikk politiet melding om et barn som var savnet i eller ved Glomma.

– En mor har vært på telttur med to barn, like sør for Elverum. Hun savnet det ene barnet, forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Øyvind Bakken.

En mann i 20-årene som var i området så barnet i elva og fikk reddet det på land. Nødetatene ble varslet og rykket ut til stedet.

– Barnet lever og er tatt hånd om av helsevesenet, ifølge operasjonslederen.

Det er ikke kjent om barnet er skadd.

– Barnet flys til Rikshospitalet. Skadeomfanget er ukjent, sier presseansvarlig ved Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug.

Rikshospitalet ønsker ikke å kommentere barnets tilstand.

På grunn av omstendighetene har kommunalt kriseteam blitt varslet, og tar hånd om personer som var involvert i hendelsen.