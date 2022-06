Kaller grepet «historisk milepæl» – dette sier FHI

I neste uke vil de amerikanske helsemyndighetene FDA og CDC vurdere om de skal godkjenne koronavaksine også for de aller minste barna under fem år.

Dersom det blir en realitet, håper president Joe Biden at de skal være i gang med å vaksinere denne gruppen i løpet av sommeren.

– Hvis FDA godkjenner og CDC anbefaler en eller begge covid-19-vaksinene for denne aldersgruppen, vil det være en historisk milepæl i kampen mot viruset, og det vil bety at nesten alle amerikanere er kvalifisert for beskyttelsen som vaksinen gir, sier Det hvite hus i en uttalelse.

Så langt i pandemien er over 220 millioner amerikanere fullvaksinert, og over 100 millioner mennesker har fått en boosterdose.

KLAR: President Joe Biden er klar for å tilby koronavaksine til de aller minste barna. Foto: JIM WATSON

Vaksineprodusenten Pfizer presenterte i slutten av mai resultater av studier som viser at deres vaksine er effektiv og trygg, også for barn under fem år.

– Vår koronavaksine har blitt testet på tusenvis av barn og ungdom, og vi er glade for at formuleringen vår for de yngste barna, som er er en tiendedel av dosestyrken for voksne, ble godt tolerert og produserte en sterk immunrespons, uttalte styreformann og administrerende direktør i Pfizer, Albert Bourla.

Moderna har også søkt om godkjenning for å kunne tilby sine vaksiner til de minste barna.

FDA uttalte lørdag at de mener vaksinen er effektiv og trygg for barn mellom seks måneder og opp til 17 år, ifølge CNN.

– Ingen sikker informasjon

Europeiske helsemyndigheter har imidlertid ikke tatt stilling til hvorvidt denne gruppen også skal vaksineres.

Det er Norge avhengige av, dersom norske barn under fem år skal bli tilbudt en vaksine, sier FHI-overlege Are Stuwitz Berg til TV 2.

– Vi har ingen sikker informasjon om når koronavaksiner for barn under fem år blir godkjent. Som vi har sagt når det gjelder vaksiner til barn over fem år, er det et langt mindre behov for beskyttelse gjennom vaksiner mot koronasykdom for barn enn for voksne, sier overlegen.

I tillegg er det veldig mange barn som også har gjennomgått koronainfeksjon, og som dermed har en del immunitet på grunn av dette, opplyser Stuwitz Berg.

USIKKER: FHI-overlege Are Stuwitz Berg er usikker på om eller når koronavaksine for barn under fem år vil bli godkjent i Norge. Foto: Berit Roald / NTB

– Vil veie tungt

Faren for bivirkninger er noe som vil veie tungt når helsemyndighetene skal fatte beslutningen om hvorvidt de aller minste barna skal vaksineres.

– Nytte-ulempebalansen vil veie tungt i en vurdering om å anbefale vaksiner til barn under 5 år. Denne vurderingen kan vi ikke gjøre før vi får mer kunnskap, sier han.

Overlegen mener det mest sannsynlige scenarioet er at det er en liten gruppe av de mest alvorlig kronisk syke barna under fem år som vil ha behov for en slik vaksine.

– Vil vi vurdere når vi har mer informasjon og når godkjenningen fra EMA foreligger.

20. juni

Dersom en godkjenning foreligger i USA, har president Joe Biden og hans administrasjon planlagt for et scenario der de første vaksinene kan settes allerede 20. juni.

Ifølge Det hvite hus er 10 millioner vaksiner satt av til å vaksinere barn under fem år.

De amerikanske helsemyndighetene vil møtes 15. juni for å vurdere hvorvidt Pfizer og Moderna sine vaksiner skal godkjennes til denne gruppen.