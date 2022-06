Biden hevder Zelenskyj ikke lyttet

Fredag, da USAs president Joe Biden talte på en tilstelning i Los Angeles, kom det frem at den ukrainske presidenten ikke ville høre på Bidens advarsler om at Putin kom til å angripe Ukraina.

– Det var ingen tvil, sa Biden, – Vladimir Putin hadde planer om å «gå inn».

Biden sier han er klar over at mange mente at han overdrev da han advarte om Putins planer før angrepet i februar. Men Biden stolte på etterretningen, og var overbevist om at Putin kom til å gå til angrep.

– Det var ingen tvil, og Zelenskyj ville ikke høre om det, sier Biden.

Ukraina krever svar

Den kommentaren «trenger helt klart en forklaring», sier talsmannen for det ukrainske presidentkontoret, Serhij Nykyforov.

Han legger til at Zelenskyj gjentatte ganger ba Ukrainas partnere innføre sanksjoner for å tvinge Russland til å trekke tilbake styrkene fra grenseområdene, og viser til flere samtaler mellom de to presidentene før krigen.

HØRTE IKKE: USAs president Joe Biden hevder Zelenskyj ikke ville høre etter da han advarte ham mot et mulig russisk angrep. Foto: Stefanie Loos / AP

USA slo alarm om Russlands krigsforberedelser langs grensa lenge før president Vladimir Putin kunngjorde sin «spesialoperasjon» mot Ukraina.

Men tilliten til USAs etterretning var ikke stor etter Irak-krigen og Talibans overtakelse i Kabul, og advarslene ble møtt med skepsis i mange land, som mente at USA var for alarmistisk.

Advarte

24. februar ble det klart at advarslene hadde rot i virkeligheten, da Russland gikk til militært angrep på Ukraina.

I forkant av dette hadde USA gått ut med en advarsel om at russerne kunne angripe «når som helst».

ANGREP: Amerikansk etterretning og Bidens advarsler viste seg å stemme. Foto: Mikhail Tereshchenko / AP

– Det finnes ingen tegn til at ting beveger seg i riktig retning. Det finnes absolutt ikke noen tegn til at Putin har intensjoner om å trappe ned. Og det er i alle fall ingen tegn til at han forplikter seg til en diplomatisk tilnærming fremover, sa Pentagon-talsmann John Kirby i starten av februar, dager før angrepene begynte.

Advarselene kom til tross for gjentatte avvisninger fra Russland, som nektet å ha planer om en invasjon av Ukraina.