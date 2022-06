Politiet etterforsker høyt smell i Oslo

Flere personer melder om et høyt smell i bydel Grunerløkka klokken halv fire i natt. Politiet er i området og forsøker å finne årsaken til at det smalt.

Politiet mottok to telefoner om et veldig høyt smell i natt klokken halv fire. Samtidig rapporterte flere personer om smellet i sosiale medier.

– Vi har bilder som undersøker i området, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2.

Politiet ble tipset av personer som holdt til i Fossveien og Bjerregaardsgate, mens det rapporteres om smellet i sosiale medier helt fra området nederst på Grunerløkka ved Vulkan, og helt opp til krysset ved Carl Berner.

Fra Vulkan til Carl Berner er det omtrent en kilometer i luftlinje, og fra begge steder rapporteres det om at smellet er veldig høyt.

Det er vanskelig å avgjøre akkurat hvor smellet kom fra, eller hva det kan ha vært. Politiet etterforsker i området. TIpsere mener det kan dreie seg om et skudd, mens andre sier det like godt kan være fyrverkeri. Ingen har hittil rapportert om at de har sett noe.

Like etter at politiet har snakket med TV 2 rapporterer de om saken på Twitter:

Tips TV 2 dersom du har kjennskap til denne saken.

Saken oppdateres.

Like etter at politiet har snakket med TV 2 skriver de følgende på Twitter: