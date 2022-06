TV 2 erfarer: Elyounoussi benkes for første gang under Solbakken

Ståle Solbakken (54) har aldri startet en tellende landskamp uten Mohamed Elyounoussi (27). I den utsolgte hjemmekampen mot Sverige skjer det for første gang.

Solbakken gjør, etter det TV 2 får opplyst, flere endringer i startoppstillingen til søndagens Nations League-oppgjør mot Sverige.

I forsvaret er Stefan Strandberg tilbake som makker til Leo Skiri Østigård etter at Andreas Hanche-Olsen vikarierte i 0-0-kampen mot Slovenia torsdag.

Solbakken velger også en ny venstreback: Fredrik Bjørkan starter istedenfor Birger Meling etter et livlig innhopp mot Slovenia.

På midtbanen får Morten Thorsby tillit fra start, slik han fikk i bortekampen mot Sverige, mens Fredrik Aursnes mister plassen fra start.

Alexander Sørloth kommer også inn igjen i laget etter at han kom inn til pause for Joshua King mot Slovenia. King starter på benken mot Sverige.

Den mest overraskende endringen på laget finner kanskje sted på venstrekanten: Der starter Mats Møller Dæhli, mens Mohamed Elyounoussi en sjelden gang må sette seg på benken i en landskamp.

Elyounoussi har aldri blitt utelatt fra en startoppstilling i en tellende kamp under Solbakken. Han var ikke med i troppen i treningskampen mot Hellas i juni i fjor.

Solbakkens vurdering kan være basert på at Elyounoussi startet de tre siste landskampene på ti dager: Mot Serbia ble han byttet ut to minutter før slutt, mot Sverige spilte han i 73 minutter, og mot Slovenia forlot han banen i det 81. minutt.

Totalt ligger det dermed an til at i hvert fall halvparten av utespillerne byttes ut når Sverige gjester et utsolgt Ullevaal stadion søndag klokken 18.00.

– Det har vært et tøft og tett program på denne samlingen, og at Solbakken skifter litt på laget inn mot denne kampen, er ingen overraskelse, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Bjørkan hadde et meget godt innhopp sist og burde fått straffespark, og med Møller Dæhli inn får Solbakken en klok spiller som er flink til å sette opp spillere rundt seg, og som gjør den jobben han skal gjøre defensivt, legger han til.

Om Thorsby sier Mathisen:

– Han var meget god mot Sverige i Stockholm, og i kveld blir det nok en gang en kamp som bør passe ypperli til hans kvaliteter.

Solbakken har allerede bekreftet til TV 2 at Haaland spiller fra start.

Basert på TV 2s opplysninger forventes Norge å stille slik mot nabolandet: Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Fredrik Bjørkan – Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Sander Berge, Morten Thorsby, Mats Møller Dæhli – Erling Braut Haaland.