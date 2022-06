Tusenvis demonstrerer i USA med krav om økt våpenkontroll

– Nok er nok, sa ordfører Muriel Bowser i District of Columbia under den andre March for Our Lives-marsjen ved Washingtonmonumentet i den amerikanske hovedstaden.

Det var lørdag varslet demonstrasjoner i flere hundre andre byer i regi av bevegelsen som ble grunnlagt av overlevende fra massakren i Parkland i Florida i 2018. Kort tid senere organiserte de en protestmarsj med flere hundre tusen deltakere i Washington.

– Som ordfører, som mor og på vegne av millioner av amerikanere og ordførere som krever at Kongressen gjør jobben sin. Og den jobben er å beskytte oss, å beskytte våre barn mot våpenvold, sier demokraten Bowser.

TRØSTET: Karin LaBanca trøster to overlevere etter Sandy Hook-skolemassakren. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Drepte skolebarn

Drap utført med skytevåpen er dagligdags i USA, men i mai var det to skytemassakrer som vakte spesielt sterke reaksjoner.

Til sammen 19 barn og to lærere ble skutt og drept på en barneskole i delstaten Texas, og ti svarte amerikanere ble skutt og drept på et supermarked i delstaten New York.

Det blåste nytt liv i våpendebatten.

– Hvis myndighetene våre ikke kan gjøre noe for å forhindre at 19 barn blir drept og slaktet ned på sin egen skole, og halshogd, er det på tide å endre hvem som styrer, sa David Hogg i en appell i Washington.

DUKKET: Folk dukker ned etter at en mann forsøkte å storme scenen. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP

Han overlevde massakren i Parkland der 17 elever og lærere ble drept.

Republikansk motstand

Deltakerne i de landsomfattende protestmarsjene krever at lovene skjerpes slik at det blir vanskeligere å skaffe seg automatgevær av den typen som er brukt i en rekke massakrer. I Washington ba taler etter taler senatorer om å ta grep eller risikere å bli stemt ut.

I New York sluttet ordfører Eric Adams og delstatens justisminister Letitia James seg til protestmarsjen over Brooklyn Bridge. Begge er demokrater.

STORE MENGDER: Tusenvis av demonstranter samlet seg ofran Washington-monumentet. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP

Et flertall i den amerikanske befolkningen støtter strengere våpenlover, men republikanske folkevalgte har gjentatte ganger blokkert forsøk på større reformer.

45.000 vaser

«Beskytt mennesker, ikke våpen», sto det på en av plakatene i folkehavet i Washington. «Frykt har ingen plass på skolene», sto det på en annen.

45.000 hvite vaser med blomster ble nylig utplassert ved National Mall i Washington – en for hver person som døde som følge av skytevåpen i USA i 2020.

VASER: Tidligere våpenvold-overlever Gabby Giffords (venstre) og Robin Lloyd vandrer gjennom minnemonumentet for våpenofre. Foto: Patrick Semansky /A P

Hittil i år har våpenvold krevd 19.300 menneskeliv i USA, over halvparten ved selvmord, ifølge Gun Violence Archive.

Reformforslag

Demokratene som kontrollerer Representantens hus, fikk nylig vedtatt en forslag om å skjerpe våpenlovene. Blant annet vedtok de å sette en aldersgrense på 21 år for kjøp av halvautomatiske våpen i USA.

Det blir neppe innført, for Demokratene mangler de 60 stemmene som trengs for å føre dette forslaget fram i Senatet. Samtidig jobber en tverrpolitisk gruppe senatorer for tiden med forslag som kan utvikle seg til å bli det første seriøse forsøket på reform av våpenreguleringen på flere tiår.

PROTESTERER: En mengde demonstranter vil skjerpe våpenlovene i USA. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

De vil foreslå å styrke finansieringen til psykiske helsetjenester og skolesikkerhet, samt utvide ordningen med bakgrunnssjekker marginalt. De foreslår også å oppmuntre delstater til å innføre såkalte rødt flagg-lover som gjør at myndighetene kan konfiskere våpen fra enkeltpersoner som vurderes å utgjøre en trussel.

Pakken inneholder imidlertid ingen forbud mot automatvåpen eller universelle bakgrunnssjekker for våpenkjøpere.