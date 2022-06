Ble fanget i skreddramaet: – Hva som helst kunne skjedd

Fredag ettermiddag var Inken Oetzel (19) og Viktoria Pink (19) på vei opp til Kjenndalsbreen. De var halvveis opp til breen fra parkeringsplassen da de plutselig hørte et voldsomt drønn.

Fra en fjellvegg i nærheten så jentene store mengder snø og jord rase ned.

– Jeg tror ikke vi skjønte hvor stort det var først. Vi bare fortsatte videre opp mot breen og tok bilder. Jeg tok til og med en svømmetur i brevannet, forteller Oetzel.

Bare et par minutter før de kom ned igjen til parkeringsplassen sa Pink at det neppe kunne være så alvorlig, ettersom de ikke hadde sett tegn til helikoptere.

PÅ TUR: Jentene har reist på roadtrip fra Tyskland, og vært innom både Sverige, Oslo og Telemark før turen gikk til Loen. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Men så hørte vi dem plutselig, og da skjønte vi at det var større enn først antatt, sier Oetzel.

– Fikk sammenbrudd

Da 19-åringene innså at veien tilbake var sperret og at de manglet mobildekning begynte alvoret å gå opp for dem.

Nede ved parkeringsplassen ble jentene fraktet av et helikopter ned til nærmeste kafé, der de fikk servert te og ble utspurt av politiet.



Men bilen står fortsatt fast.

– Alt vi har er i bilen, så i dag måtte vi leie bil og kjøpe nye klær og mat. Vi vet fortsatt ikke hvor lang tid det vil ta å rydde veien, forteller jentene.

Utover fredagskvelden forteller Oetzel at hun fikk et lite sjokk.

– Det ble mye den dagen, så jeg fikk et lite sammenbrudd på kvelden.

Kunne gått galt

Til tross for den dramatiske dagen priser jentene seg lykkelige over at ikke norgesturen fikk et fatalt utfall.

– Vi tenker på hvor galt det kunne gått. Vi var heldige som var så nære uten å bli tatt, for hva som helst kunne skjedd, sier Pink.

Lørdag kveld leter redningsstyrker fremdeles etter personer i rasmassene. Ingen er så langt meldt savnet, men på grunn av usikre vitneobservasjoner vil letemannskaper finkjemme området.

HELDIGE: Jentene er takknemlige for at det ikke gikk verre, selv om det var nære på. Den planlagte turen til Lofoten, er imidlertid avlyst. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Det var ikke noe vi hadde forventet skulle skje på turen, og er bare glad ingen er skadd så vidt vi vet. Vi håper det holder seg slik, sier Pink.

Norske redningshunder ble også satt inn i søket lørdag.

– Politiet jobber fortsatt med å gjøre rede for noen utenlandske turister. Ut ifra vitneobservasjoner spriker antall personer som var i området noe og politiet undersøker videre for å være sikker på at alle har kommet seg trygt ut av skredområdet, opplyste politiet i en pressemelding lørdag kveld.