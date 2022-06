England har fått en svak start på Nations League, og ligger sist med to poeng på tre kamper. TV 2s ekspert tror Gareth Southgate må levere i VM for å beholde jobben som England-sjef.

England - Italia 0-0

Det ble en reprise av fjorårets EM-finale da England og Italia møttes i Nations League. Til tross for flere store sjanser endte det 0-0, hvor kampen etter hvert bar preg av slitne spillere.

– Det smuldret opp. Jeg tror begge lagene var glade for uavgjort, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Dermed har England to poeng etter tre kamper, og ligger sist i gruppen med Italia, Tyskland og Ungarn. Italia leder gruppen med fem poeng, etter at Ungarn og Tyskland spilte uavgjort.

FÅ MÅL: Jack Grealish og England gikk igjen av banen uten å score mål. Det har blitt med én fulltreffer på tre kamper så langt i Nations League. Foto: Nick Potts

– Det er frustrerende. Vi skaper sjanser, men vi må bli bedre på det, sier Mason Mount.

England har scoret ett mål på de tre kampene - ingen i åpent spill. Landslagssjef Gareth Southgate har ikke fått sving på laget i Nations League.

I november starter VM i Qatar. Erik Thorstvedt tror Englands innsats har mye å si for fremtiden til Southgate.

– Alt avhenger av hva som skjer i VM, det vil avgjøre enormt mye. Akkurat nå er England et solid lag som er vanskelig å slå, men hvis ikke de får en straffe som Harry Kane kan skyte i mål så skaper de ikke mye.

– Hvis de ikke kommer til en semifinale, vil Southgate leve veldig farlig, sier Thorstvedt.

– Ingen klar plan

Før Italia-kampen på nivå A i Nations League måtte Southgate svare på en rekke spørsmål om hans posisjon som England-sjef.

– Jeg tror jeg kan gjøre en god jobb for laget, og jeg tror vi har gjort en god jobb for laget. Føler jeg fortsatt at spillerne gir alt og reagerer på det vi gjør? Ja, det gjør jeg, sa Southgate før kampen ifølge ESPN.

Kritikken går også ut på at spillestilen er kjedelig og overforsiktig.

– De skal ha to forsvarere, to midtbanespillere rett foran, to backer som er gode fremover men ikke så gode som Trent Alexander-Arnold, for da er et ikke så bra defensivt, sier Erik Thorstvedt.

– De har ingen klar plan. Hvordan skal de klare å spille seg ut. Italia presset ikke stort, sier han.

Den tidligere Tottenham-keeperen etterlyser et mer sprudlende England.

– Jeg syns de bør være det, men det er ikke så enkelt. De har potensiale til å slippe seg friere til tider.

– Hvordan kan du bomme der?

Enorm Sterling-bom

Kampen ble spilt på Wolverhamptons hjemmebane Molineux foran tomme tribuner. Grunnen var England-supporternes oppførsel i finalen i fjor. Bare 3000 tilskuere, hvor flesteparten var skoleelever, fikk komme inn dørene.

England startet best, og før ti minutter var spilt hadde Mason Mount en stor mulighet. Roma-spilleren satt ballen i tverrligger.

Italia fikk også en stor mulighet. Di Lorenzo serverte Tonali på sølvfat som sto på nærmest åpent mål på få meter. Aaron Ramsdale var imidlertid med på notene, og fikk hindret avslutningen.

Etter pause fikk Raheem Sterling en eventyrlig mulighet til å avgjøre kampen. Fra få meters avstand bommet han på åpent mål.

– Hvordan kan du bomme der? sa Morten Langli.

Ingen av lagene maktet å score, så dermed endte det 0-0. Italia leder gruppen, mens England er sist.