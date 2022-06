Sammenlignes med Zlatan: – Der er de nådeløse

SUPERSTJERNER: Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland er to skandinaviske spissgiganter. Montasje: Bildbyrån

Erling Braut Haaland ble den store mannen da Norge slo Sverige for en uke siden. Jærbuen scoret to mål på svenskenes hjemmebane.

Det minnet nok publikummet om deres egen målmaskin gjennom mange år, Zlatan Ibrahimovic. De to superstjernene har levert på et høyt nivå for hvert sitt landslag, men deler nok flere likheter - som i spillestilen.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson trekker frem én ting som begge angrepsspillerne deler.

– Det er mye man kan sammenligne, men jeg tenker begge har en vilje til å score mål. Kommer de i scoringsposisjon, så er de nådeløse, sier Andersson til TV 2.

– Zlatan har vært slik hele karrieren, mens Haaland er der nå. Når sjanser kommer så er han på rett sted, og setter ballen som regel i mål. Det er den store likheten, fortsetter han.

Emil Forsberg har spilt på landslaget i flere år med Zlatan, og peker på ulike styrker som skiller de to målscorerne.

– Haaland er en ren spiss som er fantastisk, og lukter mål. Han er fysisk sterk. Teknikkmessig var Zlatan blant de beste i verden i behandling av ballen. Det er et skille man kan se, sier han til TV 2.

Sverige-kapteinen er sikker på at Haaland har en lys fremtid i vente.

– Erling er ung og har en lang karriere foran seg. Samtidig er de to ulike personligheter. Karrieren til Zlatan er unik, og han er blant de største i historien. Det skal bli kult å følge Erlings reise.

– Jeg kjenner ikke Erling, men har pratet litt sammen. Han er en fin fyr. Det gjelder om å "ha det" i hodet. Han virker klok og vet hva han må gjøre for å være på sitt beste, sier RB Leipzig-spilleren.