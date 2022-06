Denne bobilen ble tatt av skredet

Lørdag kveld pågår det fortsatt søk, med politi, redningshunder og frivillige, etter personer i skredområdet i Kjenndalen i Loen.

Politiet er bekymret for utenlandske turister som ikke er blitt gjort rede for etter skredet.

– Ut ifra vitneobservasjoner spriker antall personer som var i området noe, og vi undersøker videre for å være sikker på at alle har kommet seg trygt ut av skredområdet, opplyser politiet lørdag kveld.

Kan ikke utelukke at noen er tatt

Politiet vil blant annet ta nye avhør av vitner som var på stedet, for å kunne undersøke detaljer rundt observasjoner av personer.

Det er fortsatt ingen som er meldt savnet, men politiet opplyser at det ikke er mulig å utelukke at noen ble tatt av skredet.

UGJENKJENNELIG: Bobilen er fullstendig knust av skredmassene. Foto: Bergen brannvesen

– Basert på vitneopplysningene kan vi ikke utelukke at det er personer igjen i skredet. Det er derfor vi ønsker å sette inn redningshunder, sa politiets innsatsleder John Endre Skeie på en pressebrifing lørdag ettermiddag.

Det er ikke gjort funn av mennesker i søket.

Gjennomgått vrakrester

Mannskaper har blant annet gått gjennom vrakrester av biler, som ble tatt av skredet.

Lørdag kveld deler politiet bilder av vrakrester av en bobil som ble tatt av skredet.

I løpet av lørdagen har brannhelikopter spylt fjellsiden, for å fjerne løs masse slik at området ble trygt for søk.

– Dette hadde liten effekt, men nok til at det kunne bli gjort søk med hund, opplyser politiet.

Lørdag kveld vil derfor Norske redningshunder søke i de områdene som er vurdert som trygt.