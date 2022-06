Historisk triumf for Elverum – tok trippelen for første gang

ØIF Arendal - Elverum 28-34 (14-17)

ØIF Arendal fikk presset frem en fjerde finalekamp i sluttspillet mot Elverum, men på Sørlandet lørdag kveld var det over for arendalittene.

Elverum kunne juble for sluttspillseier etter å ha slått ØIF Arendal 34-28.

– Deilig! Det var dette som var sesongens mål. Jeg er stolt over det gutta har fått til. Det er veldig bra. Jeg er kjempestolt. Vi har lagt ned så mye jobb, og det var virkelig fortjent, sier Elverum-målvakt Emil Kheri Imsgard til TV 2.

POKALLØFTERE: Elverum-spiller jubler for sluttspillseier og trippel etter 34-28-seier mot ØIF Arendal lørdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Nå er vi i himmelen. Vi satte dette som mål før sesongen, og vi klarte å innfri det på en fantastisk måte. All honnør til Arendal, som tvang oss til å komme ned hit og krige, sier Elverum-toppscorer Tobias Grøndahl.

Elverum har nå vunnet sluttspillet ni år på rad. Det er første gang i klubbens historie at Elverum vinner serien, cupen og sluttspillet i samme sesong.

– Nå har vi gjort oss ordentlig fortjent til en ordentlig fest. Nå skal vi faen meg feste hele natten – helt til vi skal på bottur, sier Grøndahl.

I gullrusen sendte Elverum-profilen en beskjed til Kolstad, som får en rekke stjernespillere inn i sommer, før enda flere kommer med Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød før 2023/24-sesongen.

Elverum-profilen med klar beskjed: – Kolstad skal slite som faen!

– Vi er en helt fantastisk gjeng med spillere. Det er vinnerskaller som aldri godtar å spille en dårlig kamp. Tre gull setter en ordentlig støkk i norsk topphåndball. Kolstad skal slite som faen for å ta fra oss dette. Det er umulig, tror jeg, sier Grøndahl.

Fire straffebom

Elverum kjørte over ØIF Arendal fra starten av kampen, og midtveis i første omgang var forhåndsfavoritten oppe i en seksmålsledelse.

ØIF Arendal jobbet seg imidlertid inn i kampen, og like før pause kunne arendalittene redusert til 15-16, men etter omgangens fjerde strake straffebom gikk Elverum rett i angrep, fikk straffekast og sørget for 17-14-ledelse til pause.

– Det var litt svar fra sist kamp (25-30-tap). Vi traff hverandre med avstanden og intensiteten. Vi sto tettere. Alt i alt leverte vi en god omgang, sa Elverum-trener Børge Lund til TV 2 etter første omgang.

– Vi må få opp tempo i alle deler av spillet. Jeg er godt fornøyd med at vi bare ligger bak med tre mål, for det burde vært langt mer. Vi brente alt av straffekast og vi var liksom ikke med. Muligheten er der, men vi må gire opp, uttalte ØIF Arendal-trener André Jørgensen Hofstøl til TV 2 i pausen.

Full forvirring etter at målvakten gikk i bakken

Elverum dro fra

Men det gikk ikke helt som trener Jørgensen og ØIF Arendal hadde tenkt i begynnelsen av andre omgang. ØIF Arendal gjorde flere feil, og ni minutter etter pause var Elverum foran med seks mål som midtveis i første omgang.

Elverum ledet på det meste med sju mål på 27-20, men ØIF Arendal forsøkte seg på en ny opphenting. Da kampen gikk inn i de ti siste minuttene, var arendalittene kun tre mål bak på 25-28.

Det ble imidlertid ikke særlig spennende i sluttminuttene, for Elverum hadde kontroll. Det endte til slutt med en seksmålsseier på 34-28 og sluttspilltriumf.

– Elverum fortjente seieren i dag, men jeg er stolt over det vi har prestert. Det er leit at vi ikke klarer å komme helt opp på slutten og gjøre det så spennende at vi hadde fått en femte kamp, sier ØIF Arendal-helten Sondre Paulsen – i sin siste kamp – til TV 2.

Elverum-profil Tobias Grøndahl ble kampens toppscorer med åtte fulltreffere, mens Fredrik Børm var mestscorende hos Arendal med sju mål.