Emil Forsberg likte ikke lagkameratens hore-utspill. Han sier at mye «stygt» blir sagt på banen.

Se Norge - Sverige på TV 2 i morgen fra klokken 17!

Bare én uke etter at Norge slo Sverige på Friends Arena, skal nabolandene igjen møtes i Nations League - denne gangen på Ullevaal.

Sist gang fikk ordbruken på banen mye oppmerksomhet. Erling Braut Haaland hevdet etter kampen overfor TV 2 at Sveriges midtstopper Alexander Milosevic kalte jærbuen en hore.

Sveriges kaptein Emil Forsberg liker ikke at det brukes slike uttrykk.

– Det er ikke bra, og slike ord vil man ikke høre. Jeg vet at Janne hadde en fin prat med Alex og fortalte sin mening rundt det. Det sies mye på banen, og det er mye som ikke kommer ut. Ordbruken har ikke vært bra, og det vet vi om, sier Forsberg til TV 2.

Han syns likevel litt ordveksling er greit når de to naboene møtes.

– Det skal være litt hets, men ikke for mye. Det skal kjennes at vi skal inn å vinne kampen. Lillebror/storebror-snakket er kult, selv om vi ikke tenker på det. Det gir et ekstra kick, sier 30-åringen.

– Mer fra deres side

Landslagssjef Janne Andersson fikk spørsmål om hetsen mellom lagene på pressekonferansen lørdag kveld.

– Milosevic er en fin gutt, og har brukt et språk som ikke er bra. Jeg syns ikke vi skal hate, men generelt sett skal vi heie, sa han.

Sveriges spiss Alexander Isak fortalte til svenske medier tidligere at mener at det norske laget har vært mest voldsomme i språkbruken.

– Det føles som det kommer mer fra deres side enn fra vår. De hadde ikke vunnet på lenge, men endelig klarte de det. Så de er vel fornøyde nå, sa han.

Roser Norge

Det svenske laget trente på Ullevaal kvelden før den fjerde kampen i Nations League. "Söta bror" er revansjelystne etter tapet på hjemmebane for under en uke siden.

– Det er bra. Det betyr at vi er på tærna og vil vinne kampen, sier Forsberg.

Sverige kan neppe være fornøyd med de poengfangsten så langt i Nations League. Det startet imidlertid bra med 2-0 i Slovenia, men så fulgte to hjemmetap for Norge og Serbia.

Nå bør de slå et høytflyvende Norge i kampen om gruppeseieren. Ståle Solbakkens menn har sju poeng, men var skuffet etter uavgjort mot Slovenia.

– Norge er et lag på fremgang med gode spillere som gjør det bra. De har en fin fremtid foran seg, sier Forsberg.

RB Leipzig-spilleren gleder seg til søndagens dyst.

– Det blir en kul kamp med et fullsatt Ullevaal og mange nordmenn her. Det blir herlig.