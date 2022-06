Norsk topplassering i Critérium du Dauphiné: – Et lite sykkeleventyr

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Tobias Halland Johannessen imponerte stort på den sjuende etappen i Critérium du Dauphiné da han tok femteplassen.

– Det er fantastisk. Det er virkelig de beste i verden som klatrer her, utbrøt TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad da Halland Johannessen spurtet fra Esteban Chaves, David Gaudu og Louis Meintjes for å sikre femteplass.

Halland Johannessen klatret ti plasser i sammendraget og er nå nummer sju. Uno-X-rytteren fra Drøbak tok også over den hvite ungdomstrøyen med ett sekund ned til amerikaneren Matteo Jorgenson.

– Det er et lite sykkeleventyr. Dette er på det aller høyeste nivået. Ja, han ble nummer sju i Catalonia rundt, men nå nærmer det seg sesongens store høydepunkt for mange lag og ryttere. Da er formen helt annerledes, sa TV 2-kommentator Christian Paasche da rytterne var på vei opp den siste stigningen til Vaujany med Halland Johannessen sittende i tetgruppen.

– Han viser for alvor at han kan klatre. En femteplass i Critérium du Dauphiné henger høyt. Han viser at han er en komplett rytter, sa Kaggestad.

KLEDD I HVITT: Tobias Halland Johannessen sykler den siste Critérium du Dauphiné-etappen i den hvite ungdomstrøyen. Foto: TV 2 Sport 1 / TV 2 Play

Halland Johannessen var fornøyd med femteplassen.

– Det gikk hardt i hele dag. Gutta gjorde en sinnssyk jobb for å ta inn noen minutter på bruddet før siste bakke, så da måtte jeg bare kjøre. Det var en opptur, sier Halland Johannessen til dansk TV 2.



– Dette viser at arbeidet vi legger ned leder i riktig retning. Jeg mangler fortsatt det siste lille for å vinne en etappe, men det er en ny mulighet i morgen for å gjøre en god etappe. Vi kommer til å kjøre som vi alltid pleier og forsøke å vinne, sier Halland Johannessen til arrangøren.

Critérium du Dauphiné avsluttes rittets hardeste etappe søndag.

– Jeg satser på at formen holder seg til i morgen, men det blir enda hardere enn i dag, så vi får se. Det er gøy å sykle, sier Halland Johannessen.

Movistar-rytter Carlos Verona kom ut fra en 18-mannsgruppe som stakk av tidlig på etappen og vant etappen. Jumbo-Vismas Primoz Roglic fulgte like etter og ble nummer to, mens Jonas Vingegaard kom på tredjeplass.

Roglic leder nå sammenlagt med én etappe igjen. Det er 44 sekunder ned til lagkamerat Vingegaard, mens Halland Johannessen er 2.05 bak sloveneren.

Se siste etappe på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra klokken 15.40.