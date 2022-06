Norges nye stopperhelt søkte råd hos Haaland og Ødegaard: – Det kan skape problemer i hodet

Mens han spiller seg til en stadig fastere plass på det norske landslaget, pågår forhandlingene om fremtiden til Leo Skiri Østigård (22). Han har bedt om hjelp av to berømte lagkamerater for å takle stormen.

Østigård setter seg ned med TV 2 utenfor spillertunnellen på Ullevaal stadion morgenen etter å ha bidratt til nok en kamp uten baklengsmål for Norge.

Med hardhausen på laget har Norge kun sluppet inn ett mål på fire kamper – og dét var av det ubetydelige slaget, svenskenes redusering på overtid i 2-1-seieren på Friends Arena forrige helg.

– Jeg har hatt troen på meg selv og at når denne muligheten kom, så skulle jeg i hvert fall ta den. Det synes jeg at jeg har klart greit nå, sier Østigård til TV 2.

Sjefen hans bruker større ord.

– Det er ikke mye galt å si om det han har gjort på denne samlingen. Det har vært veldig, veldig bra på et høyt nivå, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Martin Ødegaard og Leo Skiri Østigård. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Det tok tid før han ga Østigård sjansen. Han var ikke overbevist av det han så av stopperen i Championship i fjor høst, da han spilte for Stoke City. Og da han først tok ham ut i mars, påpekte han at han mente 22-åringen hadde tydelige svakheter i spillet langs bakken.

– Han ble utsatt i én-mot-én-situasjoner og taklet det ikke godt nok. Han hadde aldri ballen på bakken. Og da han hadde det, var det mer pasningsfeil og uro, sier Solbakken.

Nå mener han Østigård er forvandlet: Tryggere langs bakken, mer spilletid, bedre selvtillit med ballen.

– Han har vært fantastisk, også utenfor banen. Han har gitt miljøet veldig mye. Han er åpen, i godt humør, tar ansvar og vil alle det beste. Han gir råd og viser at han er en kapteinstype, sier Solbakken.

– Stoler du på ham i alle typer kamper nå?

– Ja, det vil jeg si.

– Så får jeg bare være litt kjedelig

Det er ikke bare Solbakken som har fått øynene opp for Østigård. Det samme har det italienske storlaget Napoli.

Den Champions League-kvalifiserte klubben er, slik TV 2 omtalte denne uken, i forhandlinger med Brighton om å kjøpe Norges nye forsvarssjef.

Journalister fra de fleste store mediene i Norge har i løpet av landslagssamlingen spurt Østigård om spekulasjonene, men åndalsnesingen har vært like ugjennomtrengelig der som på banen for landslaget.

– Jeg har jo Martin (Ødegaard) og (Erling Braut) Haaland her som har vært gjennom det meste. Jeg lærer litt av dem og snakker med dem om hvordan jeg skal håndtere det. Jeg synes de har håndtert det veldig bra tidligere, så jeg prøver bare å henge meg på den bølgen, så får jeg bare være litt kjedelig i svarene jeg gir til dere, sier Østigård.

– Hva slags tips har de gitt deg?

– Det er å fokusere på de riktige tingene og prøve å glemme det som kan være fokuset til andre folk. Det føler jeg at jeg har klart fint i de tre kampene her. Hvis du tenker for mye på ting, kan det skape problemer i hodet, at du ikke er helt til stede. Det er noe jeg ikke ønsker når jeg går ut på banen. Det tror jeg ikke dere ønsker heller.

Har Haaland som forbilde

Østigård har spesielt fått mye ut av samtalene med Haaland om kompisens tilværelse som global superstjerne:

– Jeg snakker mye med Haaland om hvordan liv han har, hvor tøft det er og hvor stort og annerledes det er. Da får du litt innspill og ser hvordan det faktisk fungerer der. Det er ingen lett sak.

– Derfor er jeg veldig fascinert over hvor bra han har håndtert det. Han har aldri brydd seg mye om det som blir sagt, men gjør tingene han kan. Det er på et helt, helt annet nivå enn de andre spillerne her. Dette er han et forbilde på, sier Østigård.

Mens Haaland allerede har funnet sin nye klubb, venter Østigård på utviklingen i forhandlingene mellom Napoli og Brighton.

Han omtaler sommerens overgangsvindu som det viktigste i karrieren hans så langt.

– Det er nå jeg skal finne en plass der jeg skal stabilisere meg. Det handler om å finne riktig klubb der jeg vet jeg blir satset på. Det blir konkurranse om plassene, men jeg har troen på at det skal gå fint. Jeg er trygg på at jeg skal ta en god avgjørelse, sier Østigård.