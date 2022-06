Tove Moe Dyrhaug ble søndag med klart flertall valgt til ny leder i Norges Skiforbund. Hun fikk 74 av 96 stemmer, mens benkeforslag-kandidatene Katharina Rise og Kristin Sæterøy fikk 12 og 9 stemmer.

Ivar Koteng har som styreleder i Rosenborg vært den nye skipresidentens sjef i en årrekke og vet hva slags president Ski-Norge får.

– Det har vært veldig enkelt å være sjefen til Tove. Vi har samarbeidet godt. Vi er jo ganske direkte begge to, iallfall jeg, og vi har selvsagt vært uenige, men har klart å skille sak og person.

– Hva mener du kjennetegner hun som nå blir historisk, som den første kvinnelige presidenten i Norges Skiforbund?

Tidligere styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, til venstre, sammen med den nye skipresidenten, Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug. Til, høyre Stig Inge Bjørnebye, klubbens tidligere sportssjef Foto: Ole Martin Wold

– Forbundet får en leder med skikkelig handlekraft og som ikke skyr å jobbe mye. Og som vi sier i hos oss i Trøndelag: Ho e ingen snorkløpper! Og i det ligger det jo at hun ikke er opptatt av seg selv og vil vise seg fram. Tove er folkelig! Og Tove har vist under tiden i Rosenborg at hun ikke skygger unna konflikter, men har evne til å løse de.

– Under skitinget ble det fremhevet at hun er en lagbygger?

– Ja, hun har en evne til få medarbeidere til å jobbe samme mot felles mål. Dette var lykkelig valg for Norges Skiforbund, avslutter Ivar Koteng, tidligere styreleder i Rosenborg der altså Tove Moe Dyrhaug har vært daglig leder de siste 10-årene.