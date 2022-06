Liverpool bekrefter megaovergangen

Se øverst: Darwin Núñez scorer på Anfield!

Merseyside-klubben bekrefter i sine kanaler at de har sikret seg Darwin Núñez fra Benfica.

– Jeg er kjempeglad for å være her i Liverpool. Det er en veldig stor klubb, sier uruguayaneren til klubbens nettsider.

– Jeg har spilt mot Liverpool og har sett dem i mange kamper i Champions League, og det er min spillestil, slår 22-åringen fast.

STORKJØP: Flere medier har meldt at Darwin Núñez har skrevet under på en seksårskontrakt. Klubben oppgir bare at det er en «langtidskontrakt». Foto: Liverpool.

Klubben opplyser at spissen får draktnummer 27.

– Da jeg kom på treningsfeltet, ble jeg veldig overrasket av oppsettet, strukturen og alle trofeene her. Man kan forestille seg å vinne trofeer, og så komme tilbake hit senere og si: «Jeg var en del av det», sier Núñez.

– Det er en av grunnene til at jeg kom hit – for å vinne trofeer. Jeg har lyst til å vinne mange trofeer i Liverpool, fortsetter han.

Kan bli rekordsum

Benfica opplyste om betingelsene for avtalen mandag. Der skrev de at 22-åringen vil koste Merseyside-klubben 75 millioner euro (774 millioner kroner) og at summen kan nå 100 millioner euro i forbindelse med prestasjonsbaserte bonuser.

Det tilsvarer rett over 1 milliard kroner.

Liverpools kjøp av Virgil van Dijk fra Southampton for i overkant av 800 millioner kroner i januar 2018 er inntil bonusene eventuelt slår inn klubbens dyreste.

Núñez, som også har vært koblet til Manchester United, Atlético Madrid og Newcastle den siste tiden, har blitt nevnt som Sadio Manés erstatter. Mané har de siste ukene vært sterkt koblet til Bayern München.

Liverpool har allerede sikret seg stortalentet Fábio Carvalho fra Fulham denne sommeren.

Scoret to mot Liverpool

Núñez har bøttet inn mål for Benfica det siste året. Forrige sesong scoret angriperen 34 mål på 41 kamper i alle turneringer.

Uruguayaneren markerte seg også med seks mål på ti kamper i Champions League. Han scoret i begge oppgjørene i kvartfinalen mot Liverpool i april.

Almería på nivå to i Spania hentet Núñez fra den uruguayanske toppklubben Peñarol i august 2019. Ett år og 16 mål på 32 kamper senere satte Benfica klubbrekord da de betalte nesten 250 millioner kroner for angriperen.

Núñez debuterte for det uruguayanske landslaget høsten 2019.