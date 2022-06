Drillo: – Vi har mye å gå på i angrep

– Skulle vi slå Sverige på søndag, registrerer jeg at jeg måtte bli 80 år før jeg kunne slutte med å kalle Sverige for storebror i fotball, skriver Norges trenerlegende Egil Drillo Olsen.

Søndag møter vi Sverige foran et fullsatt Ullevål. Resultatet kan få avgjørende betydning for om vi kommer til EM-sluttspill eller ikke.

Med sju poeng på tre kamper har vi tatt føringa i gruppa. Sverige derimot er avhengig av å slå Norge for å vinne gruppa. Hvis de ikke gjør det, vil kampen stå mellom Serbia og Norge om gruppeseier, og da kan det fort ende opp med at vi får en ren gruppefinale på Ullevaal til høsten mellom Norge og Serbia.

Skulle vi slå Sverige på søndag, registrerer jeg at jeg måtte bli 80 år før jeg kunne slutte med å kalle Sverige for storebror i fotball. Egil Drillo Olsen

Det er ingen tvil om at vi har et meget spennende lag på gang, men vi har mye å gå på, og det er mye som kan bli bedre. Vi har forlengst vist at vi har et høyt høyeste nivå, men dessverre også et for lavt laveste nivå, noe som tydelig gjorde seg gjeldende mot Slovenia, etter en forferdelig første omgang og en meget bra annen omgang, selv om vi ikke fikk uttelling.

Noe er tilfeldig, mot Sverige sist fikk vi et billig straffespark, mot Slovenia ble vi snytt for et.

Med Ståle har vi blitt meget solide defensivt, god struktur i soneforsvaret og bra på dødball. Likevel kunne jeg ønske meg større intensitet i jobben til førsteforsvarer.

Angrepsmessig derimot har vi mye å gå på.

Her har vi spillere på et meget høyt nivå, for å si det forsiktig. Kreativiteten til Martin Ødegård og avslutningsferdighetene til Erling Braut Haaland holder topp internasjonalt nivå. Likevel skaper vi for lite.

Vi har en bakre firer som er god defensivt, men som bidrar lite offensivt. Drillo

Det skyldes flere ting, og jeg har lyst til å nevne et par. Vi har en bakre firer som er god defensivt, men som bidrar lite offensivt. Gode gjennombruddspasninger er mangelvare, i stedet brukes det mye tid på å spille pasninger seg i mellom på egen halvdel, sidebackene spiller nesten aldri ballen framover, velger «alltid» støttepasning til egen stopper.

Det fører til at stopperne må sette gang angrep mot etablert enten med en langpasning eller pasning til en møtende kantspiller. Når balltempoet i tillegg er for lavt, skapes det lite.

Dette er forhold det går an å gjøre noe med på sikt, men nå dreier det seg om Sverige på søndag. Situasjonen er spesiell, fire kamper på ti dager, slitasjen er stor, så nå dreier det seg om å bruke de som har mest overskudd, fysisk og psykisk. Det er det Ståle og resten av støtteapparatet som har forutsetninger til å finne ut av.

Det er mer som er spesielt, vi møter et lag som «må» vinne. Det betyr at vi møter et lag som må ta risiko, noe som igjen betyr en mer åpen kamp. Vi kan leve med uavgjort, det kan ikke Sverige.

– Drillo