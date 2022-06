Slik forklarer de det spesielle forholdet: – Han har fått meg til å blomstre

Se Norge - Sverige på TV 2 kl. 18

– Jeg føler nesten at jeg har gjort noe galt og at jeg sitter her med læreren nå, sier Stefan Strandberg.

TV 2 har nettopp samlet han og Ståle Solbakken til et intervju foran søndagens nabooppgjør mot Sverige.

Men Stefan Strandberg har ikke gjort noe galt. Det han derimot har gjort er å bli en av Ståle Solbakkens mest betrodde menn.

Selv om han ikke har spilt klubbfotball det siste halve året, er han nå et av de første navnene som leses opp i en toppet startoppstilling hos Ståle Solbakken.

– Ståle har hatt mye å si for meg. Han har gitt meg tillit, og jeg har fått lov til å spille en type fotball som passer mine styrker. Han har fått meg til å blomstre som forsvarsspiller igjen, sier Strandberg.

Ifølge Ståle Solbakken er det langt ifra tilfeldig at det er nettopp Stefan Strandberg som er landslagets nye forsvarssjef.

– Stefan er nerd på forsvarsspill og jeg er nerd på forsvarsspill, sier Solbakken.

Han forklarer:

– Det gjør at vi kan utfordre hverandre. Og husk at det er detaljer det er snakk om. Det er veldig mye vanskeligere å overføre på et landslag enn på et klubblag, fordi du har så mye mindre tid. Da er det mye lettere å videreformidle om du har spillere som forstår det. I tillegg har Stefan veldig stor interesse for forsvarsspill, og det gjør alt lettere for de som skal spille med Stefan, forklarer Solbakken.

HALVT SVENSK: Stefan Strandbergs far er svensk, men søndag er det Norge som gjelder for han også, forsikrer landslagsspilleren. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Kan renne over for Stefan

I en alder av 31 år er Stefan Strandberg landslagets eldste utespiller. Det på et landslag som ifølge Opta er det sjette yngste i hele Nations League.

Med alderen hører det med ansvar – både på og utenfor banen. Det har Stefan Strandberg tatt til seg.

– Stefan har fått et stort ansvar med tanke på at han er sjef for den bakre fireren. Noen vokser på et slikt ansvar, og der er Stefan i en sånn alder og modenhet at han passer veldig godt, sier Strandberg.

– Har du forståelse for at mange vil oppfatte han som lederen utad?

– Det skal han være også. Vi har fått en fin ledergruppe nå, der mange tar stort ansvar og leder an. I EM-kvaliken var vi det nest yngste laget. Da er det viktig at spillere med en høy alder eller lang karriere bak seg tar ansvar, sier Solbakken.

Samtidig erkjenner Ståle Solbakken at engasjementet til Stefan Strandberg tidvis kan bli litt vel voldsomt.

– Stefan er et følelsesmenneske, så noen ganger må jeg ta det siste ansvaret slik at det ikke renner over. For det kan renne over. Men det mener jeg er positivt. Det viser en ekstrem vinnervilje når du er villig til å gå gjennom ild og vann for prosjektet. Da støter du av og til bort i noe som blir vanskelig, sier Solbakken.

– Går inn med hud og hår

Stefan Strandberg har aldri lagt skjul på at han er en stor tilhenger av Ståle Solbakkens måte å spille fotball på. Etter seieren over Sverige sist, benyttet han anledningen til å hylle Norges landslagssjef.

– Jeg har aldri vært borti en trener som er flinkere til å få maksimalt ut av laget sitt, var Strandbergs dom.

Nå er Strandberg – som debuterte på A-landslaget i 2013 – klar på at han aldri har spilt på et bedre landslag. Med Ståle Solbakken som sjef lever drømmen om et sluttspill i aller høyeste grad.

– Dette betyr så mye for meg. Jeg har begynt å få en ganske lang karriere, men jeg har ikke fått til noe med landslaget. Derfor er det ekstremt viktig for meg at jeg lykkes her før jeg gir meg om noen år. Det gjør at jeg går inn i det med hud og hår for å lykkes, sier Stefan Strandberg.