Melby langer ut mot «parodiske» Barth Eide: – Bruker de rette ordene, men gjør ikke det som trengs

Venstre sin partileder mener regjeringen bare later som om de gjør nok for å kutte klimautslipp. – Dette jobber vi med hver dag, kontrer statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Partileder Guri Melby (V) la ingenting i mellom da hun snakket med TV 2 under Venstre sitt landsstyremøte.

Partilederen mener regjeringen ikke har tilstrekkelig med tiltak og planer for hvordan de skal kutte de utslippene Norge har forpliktet seg til frem mot 2030 og 2050.

I tillegg refser hun miljøminister Espen Barth Eide (Ap) for å gi inntrykk av noe annet.

– Parodisk

– Da Barth Eide var på klimatoppmøte i Stockholm 3. juni, uttalte han ifølge KLDs Twitter at: «Time is up for incremental change for small adaptation. What we now need to do is systemic, strategic, transformational change of practically everything.»

Altså at tiden er inne for total endring i klimaarbeidet, og at det må skje på systemisk og strategisk vis på alle plan.

– Det synes jeg nesten er parodisk. Han sier også at det ikke er elegante ord som betyr noe, men handling. Her er jo Barth Eide eksempelet på det motsatte. Han bruker de rette ordene, men gjør ikke det som trengs, sier Melby, og understreker:

– Det blir stadig større avstand mellom ordene til Barth Eide og politikken de fører.

MØTE: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide under klimatoppmøtet i Glasgow. Foto: Aage Aune / TV 2

Svarer partilederen

Klima- og miljødepartementet har blitt forelagt all kritikken fra Melby.

Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) skriver i en e-post til TV 2 at Espen Barth Eide tvert imot treffer spikeren på hodet når han sier at klima må inn i alle beslutningene deres.

– Det jobber regjeringen med hver dag. Regjeringen skal kutte utslipp og skape jobber. Vi skal styre med såkalte klimabudsjetter som følger statsbudsjettet, og vi skal raskt lage en ny klimaplan som viser hvordan vi skal kutte utslippene fram mot 2030.

– Dessverre gjorde ikke forrige regjering et godt nok grunnarbeid her, så vi jobber med et stort etterslep, skriver Melhuus.

Hun registrerer at Guri Melby vil snakke om ord, men sier partilederen burde være ærlig overfor velgerne om de harde tallene.

– Forrige uke viste SSB at klimagassutslippene stod omtrent på stedet hvil i 2021, et år hvor klimapolitikken i Norge i stor grad var under Venstres ledelse med deres klimaminister. Venstre har hatt en hånd på rattet i klimapolitikken i Norge i 8 år, uten at Norge har vært i nærheten av de utslippskuttene som trengs.

AVGJØRELSER: Statssekretæren i Klima- og miljødepartementet sier dagens regjering jobber hardt med klimautslippene. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Konkrete forslag

Melby hevder på sin side at hver gang regjeringen har fått sjanse til å styrke klimapolitikken i budsjettene, så har de benyttet muligheten til å svekke den.

– Dette ser vi blant annet i endringen av Co2-avgiften. Så snart den nye regjeringen fikk sjansen til å endre budsjettet, foreslo de å svekke CO2-avgiften slik at man kutter to millioner færre tonn enn det vår regjering la opp til, sier Melby.

Nå vil partilederen utfordre regjeringen på helt konkrete forslag, slik at Norge kan nå klimamålene og forpliktelsene til EU.

– De er nødt til å øke Co2-avgiften frem mot 2030, og det er viktig at regjeringen gjør dette nå slik at næringslivet får tid til å omstille seg. I tillegg er de nødt til å bevilge mer penger til kollektivtrafikken, og kutte billettpriser.

Sammenlignet med 2019, har biltrafikken økt med 4,7 prosent i Oslo.

Det mener Melby er et tegn på at pandemien har endret folk sine vaner, og at kollektivtrafikken må bli mer attraktiv for å heve bruken.

TRIKK: Venstre-lederen mener blant annet at regjeringen må kutte billettpriser i kollektivtrafikken. Dette er den nye trikken i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har økt CO2-avgiften

Melhuus i klima- og miljødepartementet mener tvert om at dagens regjering har levert klimapolitikk på løpende bånd siden tiltredelsen i fjor høst.

– Vi styrket Enova med 750 millioner kroner i 2022, penger som brukes blant annet til å få fram de gode klimaløsningene i industrien og til ladeinfrastruktur for elbiler i kommuner i hele Norge, skriver Melhuus, og legger til:

– Vi skal få på plass forpliktende klimapartnerskap med næringslivet, og snart lanserer regjeringen veikartet for grønt industriløft. Regjeringen har også støttet kollektivtrafikken ekstra som følge av pandemien.

Når det gjelder CO2-avgiften, skriver Melhuus at regjeringen økte den i budsjettet for 2022.

– Og vi er tydelige på at vi skal fortsette økningen til 2030. Men økte miljøavgifter er ikke løsningen på alt. Vi må bruke hele verktøykassen hvis vi skal få til utslippskuttene som trengs.

OLJE: Melby ønsker at myndighetene skal si nei til oljeleting på Wisting-feltet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Havvind

Videre mener partilederen at regjeringen må bli med på havvind-satsingen som nå skjer i Europa.

I mai lanserte regjeringen sin satsing, med mål om at Norge skal installere 30 gigawatt havvind innen 2040.

– Jeg har ikke tro på regjeringens alenegang. Vi må samarbeide med landene rundt oss, sier Melby.

Wisting-nei

Til slutt vil hun at styresmaktene skal slutte å lete etter olje, helt konkret i form av at Stortinget må si nei til det nye Wisting-feltet.

Våren 2020 innførte Stortinget gunstige skattebetingelser for oljenæringen. Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har sagt hun angrer.

Melby mener at den omstridte utbyggingen av Wisting-feltet ikke hadde vært lønnsomt uten oljeskattepakken.

Melbys utfordring blir umiddelbart avvist av Høyre. Nestleder Tina Bru sier partiet vil stå ved oljeskattepakken.

– Selv om vi i ettertid ser at det ikke var behov for en pakke i det omfanget det ble, så må vi likevel av hensyn til forutsigbarheten for næringen stå bak den nå. Pakken går uansett ut ved utgangen av dette året, sier Bru.