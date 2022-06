Søkte etter trenere til OL om fire år. Ansatte dem bare for to

Skiforbundet søkte etter trenere til kvinnelandslaget i langrenn fram til og med OL-sesongen 2026. Men Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen er ansatt bare for to år, altså fram til VM i Trondheim.

Dette kan bety at Norges Skiforbund må ut på trenerjakt før VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

– Hvis du vil problematisere, er dette helt korrekt. Det kan heller ikke komme som noe sjokk hvis de ikke vil fortsette, bekrefter langrennssjef Espen Bjervig.

Slik svarer de

TV 2 har konfrontert Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen og spurt om de rett og slett er ansatt på prøve?

– Hehe, så gærnt er det vel ikke. Men jeg har fått permisjon fra jobben hjemme i Stryn i to år, så får vi se etter to år om utøverne har det bra og jeg er fornøyd. Og så håper jeg selvsagt på forlengelse av jobben, sier Sjur Ole Svarstad.

– Det er ikke enkelt å få permisjon i fire år, men jeg er motivert for å gi full gass fram til med OL i 2026. Så, i likhet med Sjur Ole, er håpet at forbundet er fornøyd etter to år og lar oss fortsette, forklarer Kveen.

Langrennssjefen bekrefter at kontraktslengden på kun to år ikke var noe forbundet ønsket.

– Vi ønsker langsiktighet, men må forholde oss til hvordan arbeidslivet fungerer, sier Bjervig.

Har troen

Den nye trener-duoen hadde sitt første møte med laget på Sognefjellet og både Svarstad og Kveen gjorde det klart at nå det venter en tøff jobb - dersom Norge skal kjempe i toppen.

– Mye og riktig trening er resepten, sier Kveen.

– Mitt budskap til løperne var at dere har jeg troen på og at nå skal vi trene godt sammen fremover.

– Tror du, Svarstad, at Norge får en verdenscupseier i langrenn for kvinner kommende vinter?

– Ja, det tror jeg, kommer det kontant fra hovedtrener Sjur Ole Svarstad.