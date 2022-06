Petter Northug fikk hakeslepp av broren

Even Northug har testet kondisjonen – og røper utfallet.

Even Northug, landslagsløper i langrenn har testet kondisjonen. Og resultatet var så bra at den noe mer berømte storebror, Petter, ble stum av beundring da han fikk høre hvordan det gikk.

– Det var ikke noe monstertall, men 74 i O2, oksygenopptak, på en så stor mann som meg synes jeg er bra. Det er jo bare en tall, men det tyder på at utholdenhetstreningen har virket.

Even Northug røper også utfallet av testen til TV 2, og vår langrennsekspert, storebror Petter, er selvsagt også oppdatert om hvordan det gikk.

– Ja, jeg fikk litt hakeslepp da jeg hørte det. Jeg synes 74 i O2 var overraskende og imponerende bra. Dette er faktisk helt i nærheten av det jeg hadde.

– Som var?

– Jeg var ikke noen O2-troll, og da jeg var 25 år så hadde jeg vel 78 i O2. Mange løpere hadde mye høyere tall enn meg. Det var ikke kondisen som var min styrke, jeg prøvde utvikle andre egenskaper som spurt og taktomslag, forklarer Petter Northug.

Kondisjonstesten skjer ved at det løpes på en mølle med 10,5 prosents stigning. Bjørn Dæhlie er langrennsløperen som har «verdensrekord» i O2-måling med 96.

– Nå hører det med i dette bildet at langrenn har forandret seg siden Bjørn gikk og det stilles krav til andre egenskaper nå, som styrke. Dagens langrennsløpere er jo mye bedre til å stake enn for eksempel Bjørn var. Bjørn Dæhlies tester lå forresten stort sett på mellom 88 og 92. Det er ingen fordel å være stor når O2 skal måles, de som er gode til å løpe, som Bjørn var, har en fordel ved slike målinger. Og det er ikke rart Petter stusser over Evens testresultat, 74 er meget, meget bra, sier TV 2s andre langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad.

For den ferske landslasgsløperen Even Northug (26) er det betryggende å ha en storebor med en lang og svært innholdsrik karriere. Han kan søke råd når han trenger det.

Evenn Northug under løp i Dresden i fjor. Foto: Philipp Brem / BILDBYRÅN

- Vi snakkes jo ofte og jeg trenger ikke spørre. Han er virkelig påskrudd og kommer med råd hele tiden. Han er veldig interessert, for å si det mildt, og det er jo nyttig og artig med en slik storebror, sier Even Northug.

– Hva er pluss og minus med det å være en Northug?

– Pluss er jo at jeg der jeg er nå, på landslaget. Jeg har fått være med på mye artig opp gjennom årene og er inspirert av både Tomas og Petter. Jeg har vært en del av en skifamilie og gjennom det fått glede av å drive med langrenn.

– Minuset er jo at når du har en så kjent bror, alle vet hvem Petter er, så blir det mye pes og mas om han, det snakkes litt drit, men det har jeg lært meg å takle. Jeg føler vel at jeg har vokst med alt snakket om Petter. Jeg er rett og slett blitt vant til det, forklarer Even Northug.

Landslagsløper Even Northugs store mål nå er sprinten under VM i Trondheim i 2025. I motsetning til storebror som behersket alle distanser så vil Even spesialisere seg på sprint.

– Jeg mener det er bedre å bli god på sprint enn middels bra på alt, avslutter sprinter Northug.